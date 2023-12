Das Netz macht sich über das erste Elektroauto "Made in Russia" lustig

Schönheit liegt im Auge des Betrachters, bei diesem Anblick scheinen sich viele aber einig. Vor kurzem wurde das erste Elektroauto-Modell präsentiert, dass nur aus russischen Teilen bestehen soll: Amber. Das Netz hat für das sehr außergewöhnliche Design viel Spott übrig.

Russlands erstes E-Auto ist ein Lacher

Putin hat mit dem Angriff auf die Ukraine dafür gesorgt, dass viele technische Bauteile wegen Sanktionen Russland nicht mehr erreichen. Und so hatte sich die polytechnische Universität von Moskau daran gemacht, ein Elektroauto zu entwickeln, das vollständig auf Bauteile aus Russland setzt. Der Entwurf des Fahrzeugs, Name "Amber", sorgt im Netz für spöttische Kommentare.Zunächst die bekannten Fakten: technische Informationen hat die Universität nicht veröffentlicht, laut Futurezone soll Amber aber vom Unternehmen Avtotor in der russischen Exklave Kaliningrad gefertigt werden. Die Entwickler sprechen von einer möglichen Serienproduktion ab dem Jahr 2025. Dann sollen jährlich bis zu 50.000 Fahrzeuge vom Band rollen.Beim ersten "Konzept" setzt man auf einen sehr eigenwilligen Mix aus Kleinwagen mit Minivan. Vor allem die wulstige Front und die winzig wirkenden Scheinwerfer verleihen dem Auto einen Blick, als würde es sich selbst im Spiegel erschrecken.Die Proportionen, die kleinen Fenster und Räder und Karosserielöcher ohne bekannten Zweck: Dem Betrachter können auf jeden Fall einige brennende Fragen zum Design-Prozess durch den Kopf schießen.Im Netz ziehen Kommentatoren schnell den Vergleich zu dem Modell Fiat Multipla, das in Bezug auf sein eigenwilliges Design echten Kultstatus erreicht hat. Allerdings sehen viele jetzt den Anlass, den Titel "hässlichstes Auto" aus Italien nach Russland zu überreichen. Der Spot veranlasste die Entwickler der Universität schnell dazu, eine Klarstellung zu veröffentlichen. Das Serienmodell von Amber werde demnach ganz anders aussehen.