Wer bisher vor allem aus Gründen des Kaufpreises von Elektroautos abgeschreckt war, könnte jetzt eine Chance bekommen. Eines der ohnehin schon günstigsten Fahrzeuge auf dem Markt, der Dacia Spring, wird vorübergehend um 10.000 Euro günstiger angeboten.

Preise bisher zu hoch

Lohnenswerter Kleinwagen

Zusammenfassung Dacia Spring wird um 10.000 Euro günstiger angeboten

Staatliche Prämien hielten E-Auto-Preise hoch

Rabattaktion nach Stopp von Kauf-Zuschüssen

Rabatt gilt für alle Dacia Spring Modelle

Zulassung bis 31. März für Rabatt nötig

Günstiger E-Kleinwagen lockt Zweitwagenkäufer

Dacia erzielte Verkaufserfolg mit Spring

Angesichts stattlicher staatlicher Prämien hatten die Elektroauto-Hersteller die Preise zuletzt noch künstlich hochgehalten. Das zeigte sich, als die Bundesregierung die Ausschüttung von Zuschüssen kurzfristig stoppte. Nahezu alle Anbieter von Elektroautos reagierten darauf mit deutlichen Rabatten auf die Listenpreise.Der Preisnachlass beim Dacia Spring ist dabei besonders groß. Das Auto gehörte bereits zu den billigsten Modellen am Markt und kostete in der kleinsten Ausführung gerade einmal etwas mehr als 20.000 Euro - in dieser Ausführung fehlt allerdings unter anderem die Schnellladefunktion, die man benötigt, wenn doch mal größere Strecken zurückgelegt werden sollen. Ein 10.000-Euro-Rabatt sorgt also dafür, dass man das Fahrzeug nun fast für die Hälfte des ursprünglichen Preises bekommt.Der neue Rabatt gilt laut Hersteller für alle Ausführungen, die im Handel zu haben sind. Allerdings sollte man sich beeilen oder besser nach einem Fahrzeug umsehen, dass der nächste Händler vielleicht sogar auf dem Hof stehen hat. Denn der starke Preisnachlass gilt nur für Autos, die bis zum 31. März zugelassen werden.Mit dem Rabatt-Preis dürfte Dacia vor allem Kunden ansprechen, für die sich ein Elektro-Kleinwagen vor allem als Zweitwagen für die alltäglichen kurzen Wege lohnen könnte und die bisher nicht bereit waren, für einen solchen Zweck viel Geld auszugeben. Insbesondere im ländlichen Raum, wo dann doch für viele Strecken ein Auto benötigt wird und vielleicht sogar eine eigene Photovoltaik-Anlage zur Verfügung steht, dürfte sich die Investition aufgrund der niedrigen Betriebskosten in einem überschaubaren Zeitrahmen bezahlt machen.Der rumänische Hersteller, der zu Renault gehört, konnte mit der Einführung des Spring durchaus einen Verkaufserfolg landen. Während viele Konkurrenten sich im Elektrosegment eher auf das Premium-Segment stürzten, bediente Dacia direkt die untere Preisklasse. So konnte das Unternehmen das Modell trotz seiner überschaubaren Leistung bereits 30.000 Mal absetzen.