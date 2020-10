Eben verlacht, schon nachgemacht: Samsung Galaxy S21 ohne Netzteil?

Apple verkauft seine iPhones seit der Einführung des iPhone 12 nicht mehr mit einem beigelegten Netzteil, um so die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Samsung machte sich zwar darüber lustig , könnte aber beim Galaxy S21 einen gleichen Schritt planen.

Weniger Elektroschrott als Begründung

Twitter / OnLeaks / Voice

Wie das koreanische Wirtschaftsmagazin Chosun Ilbo Business von Quellen aus dem Umfeld von Samsung erfahren haben will, erwägt der Elektronikriese und Smartphone-Marktführer, bei den Anfang 2021 erwarteten neuen High-End-Smartphones der Galaxy S21-Serie ebenfalls auf die Beilegung eines Netzteils zu verzichten. Auch die bisher mitgelieferten Kopfhörer könnten künftig wegfallen, heißt es.Dem Bericht zufolge könnte Samsung es Apple also gleichtun und bei seinen kommenden Geräten ebenfalls auf die beigelegten Zubehörteile verzichten. Ein Grund dafür ist wie im Fall von Apple, dass man so weniger potenziellen Elektroschrott produziert. Andererseits ließen sich mit dem separaten Vertrieb von leistungsfähigen Netzteilen natürlich zusätzliche Einnahmen erzielen.Bei den teureren Modellen seiner Galaxy-Serie liefert Samsung seit einiger Zeit ein mindestens 25- und vereinzelt sogar 45-Watt-Netzteil mit, die in der Lage sind, die Geräte extrem schnell zu laden. Vor allem dann, wenn man mit einer neuen Generation stärkere Netzteile einführt, kommt die Mitlieferung den Kunden zugute. Ansonsten wären die Netzadapter für die meisten Käufer wohl verzichtbar, schließlich besitzen die meisten von ihnen bereits das Ladegerät eines Vorgängermodells oder eines anderen Smartphones.Laut der Meldung aus Korea ist bei Samsung noch keine endgültige Entscheidung über den Lieferumfang beim Galaxy S21 und seinen teureren Schwestermodellen gefallen. Unterdessen soll auch geprüft werden, ob die bisher mitgelieferten USB Type-C-Kopfhörer von AKG unter Umständen als erstes aus dem Lieferumfang fallen könnten.