Raumschiff kostet 98 Sandwiches: Netz lacht über Starfields Wirtschaft

Starfield ist einer der meist erwarteten Titel des Jahres. Bei Präsentationen schauen Fans deshalb gerne ganz genau hin. Neue Spielszenen geben dabei Anlass zu Witzen und Spot. Bethesda hat es offenbar bisher verpasst, sich über seine Wirtschaft allzu viel Gedanken zu machen.

Starfield: Fans machen sich über Sandwich-Wirtschaft lustig

Zusammenfassung Fans machen Witze über "kaputte" Wirtschaft in Starfield

Gameplay zeigt: Salami-Sandwich kostet 75 Credits.

Ein Raumschiff kostet nur 7.375 Credits, was 98 Sandwiches entspricht.

Kritiker haben Sorge um ein realistischeres Wirtschaftssystem.

Bethesda

Um es gleich zu sagen: Bei Spielen, die sich noch in der Entwicklung befinden, ist es natürlich klar, dass nicht alle Inhalte finalisiert wurden. Bis zum Release-Date am 6. September könnte Bethesda nach Meinung einiger größtenteils humoriger Kommentare im Netz das Wirtschaftssystem noch einmal etwas genauer anschauen. Fans auf Reddit war in den jüngsten Gameplay-Szenen aufgefallen, dass entweder der Preis für ein Salami-Sandwich in der Sci-Fi-Galaxie stark überhöht ist, oder Raumschiffe deutlich günstiger sind, als das erwartet wurde.Wie bei der Präsentation vor wenigen Tagen zu sehen war, muss für ein einziges Sandwich mit Salami-Belag in Starfield 75 Credits bezahlt werden. In dem Showcase war aber auch das Preisschild für eines der Schiffe zu sehen: 7,375 Credits, oder umgerechnet gerade einmal 98 Salami-Sandwiches. Doch damit nicht genug: "Tatsächlich handelt es sich um ein gebrauchtes Sandwich, das schon wer weiß wie lange herumliegt", so der Kommentar von Stealthoptional Die Witze im Netz haben dabei aber durchaus einen ernsten Kern. Bethesda hatte darauf hingedeutet, eine weitaus umfangreichere Wirtschaft in Starfield bieten zu wollen als in früheren Veröffentlichungen - sogar Hinweise auf ein Kredit-System und Banken auf den unzähligen Welten waren aufgetaucht. Für ein solches Vorhaben sollten dann aber im Idealfall auch die Wert-Verhältnisse zwischen Ingame-Waren stimmig sein.Vielleicht weist der Salami-Sandwich-Preis aber auch auf eine andere Entscheidung der Entwickler hin. Spieler müssen in Starfield leicht die Möglichkeit haben, ein Raumschiff zu erwerben. Außerdem können fremde Schiffe erfolgreich gekapert und übernommen werden. Diesem zentralen Bestandteil der Game-Erfahrung wollte Bethesda vielleicht kein allzu großes Preisschild verpassen. Oder eben: Sci-Fi-Sandwiches sind einfach verdammt teuer.