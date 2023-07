KI-Newsseiten berichten begeistert über "Glorbo", Netz lacht über Fake

Noch nichts von dem tollen neuen Gegner "Glorbo" in World of Warcraft gehört? KI-Newsseiten hatten jüngst über die Einführung und Begeisterung der Fans berichtet. Allerdings: Die Figur ist frei erfunden, die automatisierten Dienste wurden gezielt mit einem Fake getäuscht.

Bloßgestellt: News-KIs fressen, was man ihnen vorsetzt

Es ist eine kuriose Geschichte, die zeigt, wie der Aufschwung von KIs auch eine neue News-Industrie hervorgebracht hat, die automatisch und ohne Eingreifen von Menschen Unmengen an Nachrichten generiert. Nutzern des WOW-Subreddits war aufgefallen, dass über wenige Wochen eine echte Flut von KI-generierten Inhalte das Online-Portal überschwemmt hatten, die sich offensichtlich oft auch aus Beiträgen der Community selbst gespeist hatten.Der schlaue Plan: Könnte man einen gefälschten Inhalt genügend verbreiten, sollte dieser schnell auf den Portalen auftauchen, die ohne Überprüfung Inhalte aus dem Netz automatisiert in Nachrichten umwandeln. Und so wurde vom Reddit-Nutzer kaefer_kriegerin jüngst eine euphorische Ankündigung der Einführung des neuen Gegners "Glorbo" in World of Warcraft im Subreddit veröffentlicht. Dieser schoss mithilfe der Community schnell an die Spitze der Beiträge.Der Aufbau des Beitrags macht es für menschliche Betrachter auch ohne große Kenntnis von World of Warcraft ganz klar, dass es sich hierbei um eine frei erfundene Figur handelt. Durch unzählige Beträge und weitere erfundene Fakten sorgten Kommentatoren aber dafür, dass "Glorbo" für das Bot-Harvesting immer attraktiver wurde. Der Autor schreibt unverhohlen: "Ich wünsche mir sehr, dass einige große bot-betriebene Nachrichten-Websites einen Artikel darüber veröffentlichen."Diesem Wunsch sollten die automatisierten News-Portale dann prompt Folge leisten. Kurz nach Veröffentlichung auf Reddit tauchte auf "The Portal" ein Artikel auf, der über die Begeisterung der Community für das "Glorbo"-Update berichtet. Laut ArsTechnica steht hinter dem Portal Z League, das für den Betrieb von "Gaming-News-Mühle" bekannt sei. Der Artikel wurde unter dem Namen "Lucy Reed" veröffentlicht, der am selben Tag 80 weitere Nachrichten geschrieben haben soll.Wie der Standard berichtet , zog die Geschichte dann sogar noch weitere Kreise und wurde ebenso begeistert von der Destiny-Community aufgegriffen. Das Ergebnis: In dieser Woche wurden weitere KI-Fake-News über den fiktiven Charakter "Glorbo" veröffentlicht, diesmal aber im Zusammenhang mit dem Loot-Shooter "Destiny 2".