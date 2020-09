Donald Trump: Österreicher "leben im Wald " - Netz lacht sich schlapp

Donald Trump ist bekannt dafür, es mit der Wahrheit nicht genau zu neh­men, er erfüllt auch jedes US-Klischee in Sachen Bildung. Aktuell bewies er, dass er von Österreich nicht viel Ahnung hat und meinte, dass man dort in "Waldstädten" lebt - sehr zur Erheiterung von Twitter und Co.

Waldstädte und "explosive" Bäume

America First - Austria Förster!

Im Westen der USA toben seit Wochen verheerende Waldbrände. Präsident Donald Trump wird seit einer Weile scharf kritisiert, denn lange Zeit hat er die Großfeuer in den Bundes­staaten Kalifornien, Oregon und Washington weitgehend ignoriert. Vor kurzem besuchte er die betroffenen Gebiete (kurz) und hatte zum Thema einige interessante Ansichten.Denn von Klimawandel oder dem Versagen von ihm unterstellten Bundesbehörden wollte er nichts wissen, sondern machte die Forstwirtschaft der jeweiligen Staaten dafür ver­ant­wort­lich (ignorierte aber die Tatsache, dass die Brände zum Großteil in Bundeswäldern wüten). Das Thema Waldbrände kam auch gestern in einem Interview Trumps bei seinem Haussender Fox News zur Sprache und der Präsident verbreitete dort einige interessante Theorien über "Länder wie Österreich".Menschen in Ländern wie Österreich, so der US-Präsident, leben im Wald und in "Waldstädten". Dabei haben diese Gebiete auch "explosivere Bäu­me" als Kalifornien, aber nicht dieselben Pro­ble­me wie der von den Waldbränden am meis­ten betroffene Bundesstaat, meint Trump. Laut Trump ist der Grund, warum es in Ös­ter­reich nicht öfter brennt, die "Verdünnung des Treib­stoffes", da trockene Blätter entfernt wür­den. Denn, so der US-Präsident, wenn Laub län­ger als 18 Monate auf der Erde liegt, werde es ex­plo­siv. Selbst die Fox-Moderatoren schie­nen von dieser These ziemlich überrascht.In Österreich nahm man die Aussagen Trumps mit Erheiterung zur Kenntnis und hatte auf Twit­ter, Reddit und anderen sozialen Platt­formen viel Spaß mit den Aussagen (via der­Stand­ard ). Im Subreddit /r/Austria/ kommen ständig neue Wald-Scherze dazu. Nicht nur unser Favorit bei den Memes und Witzen ist die Anspielung auf Trumps Slogan "America First", denn Österreicher sind sich sicher: "Austria Förster!"