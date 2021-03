Schiff klemmt, Netz lacht: Meme-Feuerwerk zum Suezkanal-Stau

Der Stau im Suezkanal wegen eines havarierten Containerschiffs ist für die Weltwirtschaft eine ernste Nachricht. Die Umstände machen das Ereignis aber auch zur perfekten Vorlage für an ganzen Feuerwerk an Witzen, die durch das Netz rollen.

Weltwirtschaft zittert, das Netz rollt sich am Boden und lacht

Von Klima bis Austin Powers alles dabei

Twitter / @ben_hr

Geht es um die eher weniger ernste Verar­beitung von Weltereignissen, bricht im Netz regelmäßig einer wahrer Wettlauf um die witzigsten und geistreichsten Kommentare aus. Aktuell kommt es rund um die Blockade des Suezkanals durch das riesige Containerschiff "Ever Given" der Rederei Evergreen - wir hatten gestern berichtet - zu einer wahren Flut an humorigen Beiträgen, die den Unfall als perfekte Vorlage für Kommentare nutzen.Natürlich bietet sich es bei dem kuriosen Ergebnis sehr an, diese mit dem größeren Thema des "nicht mehr weiterkommen" in Verbindung zu bringen. Aktuell bemühen sich die Betreiber des Suezkanal unter anderem, den am Kanalrand aufgelaufenen Rumpf mit Baggern zu befreien. Der Kontrast, der auf Bildern zwischen dem riesigen Schiff und dem im Vergleich winzig wirkenden Baggern entsteht, bietet hier natürlich viel Raum für Scherze. Und dann geht es aber natürlich auch noch deutlich Gesellschaftskritischer, gerade in Bezug auf die deutsche Politik zeigen sich hier einige sehr inspiriert vom Ever Given-Event:Für die kreativen Witzemacher gibt es dann am Ende so gut wie kein Thema, dass man nicht mit dem gebotenen Material vom Schiffsunfall im Suezkanal in Verbindung bringen könnte. Die Corona-Krise, To-do-Listen, Weltpolitik: hier findet alles seinen passenden Ansatzpunkt zwischen Text und Bild.Für uns kristallisiert sich bei der wahren Flut an Witzen, Bildern und Videos aber am Ende doch ein ganz klarer Favorit heraus. Austin Powers fast die aktuelle Situation am Kanal wohl am besten zusammen: