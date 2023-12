Stiftung Warentest: Fast alle Saugroboter versagen im Test

Die Stiftung Warentest hat 13 Saugroboter unter die Lupe genommen und kommt dabei zu einem ernüchternden Ergebnis. Als smarte Haus­haltshelfer in Deutschland derzeit sehr beliebt, schnei­den jene mit Wisch­funktion und selbst bekannte Marken oft nur befriedigend ab.

Ecovacs

Saugrobotern fehlt einfach die Power

Der Kobold saugt gut, beim Wischen versagen alle

Zusammenfassung Stiftung Warentest prüft 13 Saugroboter

Saug-Wisch-Roboter oft nur befriedigend bewertet

Handsauger besser auf Teppichen als Roboter

Vorwerk Kobold VR7 mit Note Gut (2,1) am besten

Saugroboter mit Wischfunktion schneiden schlecht ab

Shark RV2600WSEU als bester Wischroboter (Note 2,7)

Mittlerweile gehört es zum guten Ton eines jeden Herstellers von Haus­halts­ge­rä­ten, auch mit einem eigenen Saugroboter am Markt präsent zu sein - am besten mit integrierter Wischfunktion. Klassische Saugroboter und vermeintlich prak­ti­sche Saug-Wisch-Roboter hat die Stiftung Warentest in der "test"-Ausgabe 01/2024 überprüft und kommt dabei zu teils mangelhaften Ergebnissen."Generell gilt: Handgeführte Akku- oder Bodensauger saugen vor allem Teppiche deutlich besser als selbstfahrende Roboter", so Reiner Metzger von test. Dafür punkten die Saugroboter allesamt mit einer überwiegend gründlichen Reinigung von Hartböden. Mit der Wischleistung der Kombigeräte sind die Tester allerdings alles andere zufrieden. Keiner ist gut, zwei sogar nur mangelhaft.Der Vorwerk Kobold VR7 verlässt die Prüfung der Stiftung Warentest mit der Note Gut (2,1) als bester Saugroboter. Er konnte die Tester mit einer guten bis sehr guten Saugleistung auf Teppich und Hartböden überzeugen. Abzüge gab es hin­ge­gen unter anderem für die Störung durch lange Haare, bei der Ob­jekt­er­ken­nung sowie dem Pflegeaufwand. Knapp 1000 Euro werden für den Vorwerk-Saugroboter mit RB7-Absaugstation fällig.Nahezu vernichtende Wertungen erhalten die Saugroboter mit Wischfunktion. Keiner der Saug-Wisch-Roboter ist gut, am "besten" bzw. befriedigend (2,7) schnitt der Shark RV2600WSEU ab, der aktuell für unter 500 Euro verkauft wird. Auf ähnlichem Niveau liegen der Dreame Bot L10s Ultra und der iRobot Combo j7+. Modelle von Roborock, Xiaomi, Eufy und Ecovacs erhielten lediglich ein Ausreichend bis Mangelhaft.Den kompletten Testbericht bietet die Stiftung Warentest online hinter ihrer Paywall an. Alternativ wird die Print-Ausgabe 01/2024 bereits verkauft.