Ecovacs Goat G1: Smarter Mähroboter mit einfacher Einrichtung

Einfache Installation

Beim Ecovacs Goat G1 handelt es sich um einen smarten Mähroboter. Dieser kann bei Bedarf sogar Steigungen von 45 Prozent überwinden. Die Schnitthöhe des Ecovacs Goat G1 kann zwischen drei und sechs Zentimeter liegen. Ähnlich wie moderne Wischstaubsauger verfügt der Ecovacs Goat G1 über eine Kamera auf der Voderseite. Die Kamera erkennt Hindernisse und umfährt Objekte, die nicht gemäht werden sollen. Zu den weiteren Sicherheits-Features gehört der Tierschutzmodus, der nicht nur für Haustierbesitzer wichtig ist. Mit aktiviertem Tierschutzmodus wird zwischen 19 Uhr abends und 7 Uhr morgens kein Mähvorgang gestartet, da hier beispielsweise Igel im Garten unterwegs sind. Die Akku-Kapazität gibt der Hersteller mit 5200 mAh an. Die Docking-Station ist IPX4 zertifiziert, während der Roboter über eine IPX6 Zertifizierung verfügt. Der Ecovacs Goat G1 ist kompatibel mit Amazon Alexa, Siri sowie dem Google Assistant.Die Ecovacs Home App ist kostenlos für Android und iOS verfügbar. Die Anwendung führt den Benutzer durch die erste Einrichtung des Mähroboters. Im Falle eines einzelnen Gartens ohne großflächige Hindernisse sind die beiden im Lieferumfang enthaltenen Sensoren laut Einrichtungs-Assistent ausreichend. Der Hersteller gibt an, dass der Ecovacs Goat G1 für Gärten mit einer Größe von bis zu 1.600 qm geeignet ist. Wer über einen solch großen Garten verfügt, benötigt wahrscheinlich auch das Goat Auto-Connection Module. Je nach Wi-Fi-Infrastruktur kann es nötig sein, für den Betrieb des Goat G1 jenes Verbindungsmodul zu kaufen. Dies eignet sich vor allem für Gärten, in denen nur noch ein schwaches WLAN-Signal verfügbar ist. Das Verbindungsmodul setzt allerdings eine SIM-Karte voraus. Das durchaus kompakte Gerät wird in die Unterseite des Mähroboters eingesetzt. Damit der Ecovacs Goat G1 seine erste Aufgabe, die Kartierung des Gartens, verrichten kann, sollte der Akku zu 50 Prozent geladen sein. Ist der Akkus des Mähroboters voll genug, können die äußeren Grenzen des Gartens abgefahren werden.Beim Ecovacs Goat G1 fällt neben der sehr guten Verarbeitung auch die gelungene Navigation positiv auf. Der App-Steuerung merkt man an, dass Ecovacs bereits Erfahrung mit Robotern gemacht hat. Der Wechsel vom Wohnzimmer in den Vorgarten gelingt dem Hersteller. Über die App kann die Kamera des Ecovacs Goat G1 aufgerufen werden. Auf diese Weise lässt sich der Garten kontrollieren, auch, wenn man gerade nicht vor Ort ist. Ecovacs legt großen Wert auf Sicherheit, was auch die Stopp-Taste auf der Oberseite zeigt. In der App können No-go-Areas eingestellt werden. Diese lassen sich hinzufügen und später wieder entfernen. Stellt man bspw. im Sommer einen Tisch in den Garten, kann für jenen eine Sperrzone eingerichtet werden. Nicht jede Einstellung lässt sich über die App verändern: Die Schnitthöhe wird manuell am Mähroboter eingestellt. Über ein Drehrad am Ecovacs Goat G1 stellt man ein, wie viel Rasen übrig bleiben soll. Wird der Goat G1 angehoben, stoppt der Mähroboter automatisch. Einmal hochgehoben kann der Mähroboter über die PIN-Eingabe wieder aktiviert werden. Dieses Feature dient auch als Diebstahlschutz. Über die App lässt sich, bei Bedarf, ein Mähvorgang stoppen. Anders als bei der Stopp-Taste ist in diesem Fall kein Pin-Code nötig, um die Arbeit wieder aufzunehmen. Als kleines Extra verfügt der Ecovacs Goat G1 über einen sogenannten Gartenwächter-Modus. In jenem erkennt der angedockte Mähroboter Personen innerhalb eines Umkreises von 7 Metern. Sind Personen entdeckt worden, warnt die App vor eventuellen Eindringlingen.Für viele dürfte bereits der Installations-Aufwand des Goat G1 ein wichtiges Argument für den Mähroboter sein: Die Installation des Goat G1 setzt keine Verkabelungen im heimischen Garten voraus. Der Mähroboter verwendet Sendemasten, um sich im Garten zu orientieren. Unseren Kollegen Timm Mohn können die Mäharbeiten des Ecovacs Goat G1 überzeugen. Der Roboter arbeitet alle erlaubten Bereiche im Garten zuverlässig ab. Aktuell ist der Goat G1 für 1.599,99 Euro beim Hersteller verfügbar . Das Auto-Connection Module listet der Hersteller für 99 Euro. Aktuell gibt es das Modul auf der Goat G1-Artikelseite als kostenloses Geschenk. Zu den Dreingaben gehören aktuell auch zwei Messer-Ersatz-Sets. Darüber hinaus lassen sich mit dem Code "ECOVACS5" aktuell 5 Prozent beim Einkauf einsparen. Am Check-out können zusätzliche Navigationsbarken in den Warenkorb gelegt werden. Ein kabelloses Beacon kostet jeweils 99 Euro. Je nach Größe der Mähfläche können zwei bis drei zusätzliche Navigationsbarken empfehlenswert sein.