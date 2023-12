Windows 11: Legacy-Konsolenmodus wird nicht mehr weiterentwickelt

Microsoft stellt mit dem Legacy-Konsolenmodus ein weiteres Feature in seinem Betriebssystem Windows 11 ein. Das Tool wird in zukünftigen Versionen nicht mehr mitgeliefert. Neben dem Konsolenmodus wurden in diesem Jahr auch Cortana und der WebDAV-Client beerdigt.

Beim Legacy-Konsolenmodus handelt es sich um ein Kompatibilitäts-Tool, das Nutzern helfen soll, die unter Windows 10 auf ältere Kommandozeilen-Apps zurückgegriffen haben. Der Modus sorgt dafür, dass die Eingabeaufforderung sowie PowerShell eine ältere Version nutzen, wenn ein bestimmtes Programm im Kontext der aktuellen Konsole nicht funktioniert. Das Feature kann über die Optionen aktiviert und auch wieder deaktiviert werden.Nun hat der Redmonder Konzern das Programm als "deprecated" eingestuft. Veraltete Funktionen werden nicht mehr weiterentwickelt, sodass die Software nicht länger mit Updates versorgt wird. Außerdem wird der Legacy-Kon­sol­en­mo­dus in späteren Builds standardmäßig nicht mehr installiert. Das Tool steht jedoch weiterhin als optionales Feature zur Verfügung, das bei Bedarf nach­ge­lad­en werden kann. Hierfür steht der Befehl "DISM /Add-Capability" bereit.Obwohl Microsoft in jedem Jahr Funktionen als veraltet kennzeichnet, wurden 2023 relativ viele Features aufgegeben. Während 2022 nur die Windows Information Protection und Update Compliance eingestellt wurden, haben die Redmonder in diesem Jahr schon 16 Features beerdigt. So sind die mit Windows Vista eingeführte Spracherkennung, Steps Recorder, WordPad, VBScript und Remote Mailslots zukünftig nicht mehr standardmäßig in dem Betriebssystem enthalten. Eine vollständige Liste lässt sich auf der offiziellen Seite finden.