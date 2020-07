Ist es fertig? Surface-Chef Panos Panay zeigt sich mit dem Surface Duo

Erst gab es neue Gerüchte, dass Microsoft unbedingt noch vor dem Samsung Galaxy Fold 2 sein Surface Duo auf den Markt bringen will , jetzt lässt sich Panos Panay, Leiter des Surface-Teams , wieder mit einem Duo bei Twitter ablichten.

Die Gerüchteküche wird gefüttert

Microsoft sendet damit deutlich Signale aus: Das Gerät ist fertig, wir nutzen es bereits im Alltag und es ist so toll, dass man es auch in der Freizeit nicht mehr aus der Hand legen will. Ein neues Bild von Surface-Chef Panos Panay mit seinem Surface Duo beim Morgen-Kaffee macht das ziemlich unmissverständlich klar. Schon Anfang des Monats gab es bei Twitter eine ähnliche Inszenierung des Surface Duos mit Panay . Dabei war gut erkennbar, dass das Surface Duo eine Art Schutzhülle und einen kleinen Gummi-"Bumper" bekommt, damit man das Duo mit seinem Gehäuse aus Aluminium und Glas in jeder Situation sicher halten kann.Das neue Bild bringt nun erst einmal keine neuen Erkenntnisse derart mit. Man sieht dieses Mal auch keinen euphorisch in die Kamera lächelnden Panay. Stattdessen ist er in eine Lektüre auf dem Gerät vertieft Offiziell gibt es von Microsoft keinerlei neuen Details zu dem bevorstehenden Start des neuen Geräts. Ursprünglich hatte das Unternehmen geplant, das Surface Duo zum Jahresende 2020 spätestens im Verkauf zu haben. Bei der Präsentation des neuartigen Geräts im Oktober 2019 klang das auch nach einem leistbaren Zeitrahmen. Dann schien die Coronakrise allerdings diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung zu machen - auch, da wichtige Fertigungsstätten in China wochenlang still stehen mussten. Seither bemüht sich Microsoft aber, durch kleine "Leaks" wie den Bildern bei Twitter, die Gerüchteküche am Laufen zu halten.Wie weit das Software-Team dabei schon mit den Anpassungen von Android an das verbundene Doppel-Display gekommen ist, ist unbekannt. Bisher gab es immer nur Einblick in die Hardware-Entwicklung, aber keine neuen Demos der Software.