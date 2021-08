Microsoft befördert Panos Panay, stärkt damit die Windows-Sparte

Vor rund eineinhalb Jahren war Panos Panay "nur" für die Surface-Sparte bei Microsoft verantwortlich, im Februar 2020 wurde er zum Chef von Windows und Hardware befördert. Nun nahm er eine weitere Stufe auf der Karriereleiter und wurde zum Executive Vice President befördert.

Vater der Surface-Geräte

Windows gewinnt wieder an Bedeutung

Als Executive Vice President ist Panay künftig Mitglied im Senior Leadership Team und berät damit als einer von wenigen Microsoft-CEO Satya Nadella selbst bzw. direkt (via Bloomberg ). Natürlich standen die beiden schon jetzt bzw. die längste Zeit in direktem Kontakt, mit der neuen Position hat das Wort von Panos Panay aber zusätzliches Gewicht.Panay, der in den USA geboren ist und dessen Wurzeln in Griechenland bzw. Zypern liegen, ist bereits seit 17 Jahren bei Microsoft. Er gehörte zu jenem Team, das für die Surface-Geräte verantwortlich war. Mit den damals neuartigen Hybrid-Tablets konnte Microsoft - seinerzeit einigermaßen überraschend - einen großen Erfolg feiern und machte den Redmonder Konzern auch zu einer Macht auf dem Hardware-Sektor.Panay gilt als Manager, der direkt in die Produktentwicklung involviert ist und nicht nur strategisch bzw. administrativ tätig ist. Er hat in den vergangenen Jahren an praktisch allen Surface-Geräten mitgearbeitet, hat also einen "Hands-on"-Zugang.Aus Unternehmenssicht ist diese Beförderung signifikant einzustufen: Denn mit Panay hat die Windows-Sparte nach Jahren wieder einen Vertreter in der obersten Führungsetage. Diesen hatte man seit dem Abgang des damaligen Windows-Chefs Terry Myerson in 2018 nicht mehr.Das spiegelt durchaus die Entwicklung von Satya Nadella wider: Denn der Microsoft-Chef hat viele Jahre lang einen strikten Cloud-zuerst-Ansatz gepredigt und verfolgt, hat zuletzt aber seine Meinung geändert und den Fokus auf das Betriebssystem wiederentdeckt.