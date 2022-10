Microsoft Windows Dev Kit 2023: Entwickler-PC ab sofort erhältlich

Microsoft hat den auf seiner letzten Entwicklerkonferenz angekündigten Desktop-PC für Programmierer jetzt in seiner verkaufsfertigen Form vorgestellt. Das nun unter dem Namen "Windows Dev Kit 2023" angebotene System bekam dabei noch einige Upgrades.

Auslieferung startet sofort

Der Entwickler-PC wurde auf der Build 2022 im Frühjahr unter dem Titel "Project Volterra" angekündigt. Es handelt sich dabei um einen ARM-Rechner, der auf der Snapdragon 8cx Gen 3 Compute-Plattform Qualcomms basiert. Das zeigt bereits, dass es Microsoft hier in erster Linie darum geht, die Software-Unterstützung für ARM-Systeme voranzubringen. Denn bisher verkaufen sich diese im Windows-Bereich schlecht, auch weil die Nutzer befürchten müssen, ihre jeweiligen Lieblings-Anwendungen nicht nutzen zu können.Wie der Rechner nun in Vertrieb geht, ist er mit 512 GB schnellem NVMe-Speicher und 32 GB LPDDR4x RAM ausgestattet. Darüber hinaus verfügt das System über eine neuronale Verarbeitungseinheit, die Hexagon-NPU - genau wie das 5G Surface Pro 9. Dadurch soll der PC effektiver mit KI- und maschinenlernspezifischen Arbeitslasten umgehen können.Das Windows Dev Kit 2023 verfügt weiterhin über drei USB-A- und zwei USB-C-Anschlüsse und unterstützt Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 und Ethernet. Über den Mini DisplayPort können bis zu drei externe Monitore angeschlossen werden, von denen zwei mit 4K 60Hz betrieben werden können. Wie Microsoft mitteilte, werden die gängigen Entwickler-Tools des Unternehmens wie Visual Studio 2022 und .NET 7 für das System zur Verfügung gestellt.Das Windows Dev Kit 2023 wird ab sofort in Australien, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Japan, Großbritannien und den USA direkt von Microsoft vertrieben. Um es bestellen zu können, sind keine weitergehenden Voraussetzungen nötig. Der Preis liegt im deutschen Microsoft Store bei 699 Euro. Wer es eilig hat, kann den Entwickler-PC bereits morgen geliefert bekommen, teilte Microsoft mit.