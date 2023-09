WinFuture Exklusiv

Microsoft bereitet das in genau einer Woche stattfindende "Special Event" rund um die Surface-Serie sowie Windows vor. Zu den dann er­war­teten Geräten gehören das Surface Laptop Studio 2 und das Surface Laptop Go 3. Wir haben Daten und Bilder zu den Geräten vorab.

Schweizer Distributor bestätigt Surface Go 4 vorab

Viele Upgrades beim Surface Laptop Studio 2

Bis zu 64 GB RAM & RTX 4060

Altes Basismodell gestrichen, USB-A-Port und MicroSD neu an Bord

Höhere Einstiegspreis, Verfügbarkeit Anfang Oktober

Am 21. September 2023 präsentiert Microsoft sein neues Surface-Lineup, wobei von neu eigentlich keine Rede sein kann. Wie bereits berichtet , planen die Redmonder vor allem technische Upgrades, darunter neue CPUs und im Fall des Surface Laptop Studio 2 auch ein helleres Display sowie neue, aktuelle Grafikchips aus der Nvidia GeForce RTX 40-Serie Weil Microsoft den Handel bereits vorab mit Daten und teilweise auch Marketing-Bildern rund um die neuen Geräte versorgt hat, können wir schon jetzt genaue Angaben zu den technischen Spezifikationen machen und zumindest das Surface Laptop Studio 2 und das Surface Laptop Go 3 bereits vorab zeigen.Im Fall des Surface Go 4 nur eine kurze kuriose Notiz vorab: bei TechData Synnex in der Schweiz kann man das neue 10-Zoll-Tablet schon jetzt gewinnen , wobei der Distributor auch die Kerndaten des neuen Modells auf seiner Website bestätigt. Das neue Modell bekommt also erwartungsgemäß den Intel N200-Prozessor spendiert und bleibt ansonsten praktisch unverändert.Interessanter ist ohnehin das Microsoft Laptop Studio 2. Das Edel-Notebook mit dem 14,4 Zoll großen Display im 3:2-Format, dessen Auflösung weiterhin bei 2400x1600 Pixeln liegt, bietet wieder eine maximale Bildwiederholrate von 120 Hertz. Das Panel nutzt die PixelSense-Technologie, bei der die Touch-Sensoren direkt in den einzelnen Pixeln integriert sind, so dass hier natürlich wieder eine Stift-Bedienung möglich ist.Laut den Händlerangaben stellt Microsoft das Surface Laptop Studio 2 auf die neuen Intel "Raptor-Lake"-H-Chips um. Es wird also jeweils der Intel Core i7-13700H oder der Core i7-13800H verbaut. Die beiden Chips haben jeweils sechs High-Performance- und acht Stromsparkerne und unterscheiden sich hauptsächlich durch die maximale Taktung von jeweils 5,3 bzw. 5,5 Gigahertz.Beim Arbeitsspeicher gibt es ebenfalls Neuigkeiten: Microsoft bietet das Surface Laptop Studio sowohl mit 16 und 32 Gigabyte als auch mit erstmals sogar 64 Gigabyte LPDDR5X-Arbeitsspeicher an. Natürlich bleibt diese maximale Speicherausstattung einem besonders hochpreisigen Modell mit dem besseren der beiden Intel-Chips vorenthalten.Auch bei den Grafikeinheiten gibt es ein Upgrade: Microsoft spendiert dem Surface Laptop Studio 2 jetzt in den Varianten mit dem Core i7-13700H eine Nvidia GeForce RTX 4050 Grafikeinheit mit sechs Gigabyte eigenem GDDR6-Speicher, während die Modelle mit Core i7-13800H eine GeForce RTX 4060 mit ganzen acht Gigabyte Grafikspeicher mitbringen. Es gibt allerdings auch noch eine Basisversion des Surface Laptop Studio 2, die ganz ohne die Nvidia-GPU daherkommt und stattdessen die im Intel-SoC enthaltene Iris Xe-GPU nutzt.Diese Ausgabe ist es auch, die mit einer 512-GB-SSD den kleinsten internen Speicher hat. Ansonsten bietet Microsoft auch wieder Versionen mit ein oder zwei Terabyte großen SSDs, wobei die Verfügbarkeit je nach Land variieren kann. In Europa dürfte wie schon oft zuvor bei 1-TB-SSDs Schluss sein. Die günstigste Version des Surface Laptop Studio mit Core i5-CPU, 16 GB RAM und 256-GB-SSD wird übrigens scheinbar gestrichen.Optisch tut sich beim Surface Laptop Studio 2 wie schon erwähnt wenig, doch es gibt zwei weitere technische Neuerungen, die nicht unerwähnt bleiben dürfen. So rüstet Microsoft das neue Top-Modell der Surface-Laptops erstmals mit einem MicroSD-Kartenleser aus und reagiert damit wohl auf das Feedback zahlreicher Kunden, die professionell arbeiten und sich einen Speicherkartenslot gewünscht hätten.Außerdem bekommt das Surface Laptop Studio 2 erstmals einen USB-A-Port von voller Größe, welcher sich zu den beiden Thunderbolt-4- und USB-4-fähigen Type-C-Ports auf der linken Gehäuseseite gesellt und maximal USB-3.0-fähig ist. Dadurch wird der Anschluss von Peripheriegeräten im stationären Betrieb deutlich leichter. Auch hier handelt es sich also um eine Art Convenience-Upgrade.Ansonsten bleibt die technische Ausstattung des Surface Laptop Studio 2 unverändert. Es gibt also unter anderem wieder einen 58-Wattstunden-Akku, der für maximal 19 Stunden Laufzeit ausreichen soll. Das Gewicht liegt wieder bei zwei Kilogramm und Microsoft rüstet das Gerät auch wieder mit WiFi 6E und Bluetooth 5.x aus. Ob es auch wieder eine schwarze Gehäusevariante geben wird, wissen wir bisher noch nicht.Microsoft setzt die Preise für das Surface Laptop Studio 2 durch den Wegfall des bisherigen Basismodells etwas höher an. So kostet die günstigste Variante wohl 2249 Euro (mit Intel Xe-GPU), während für das Modell mit RTX 4050, 16 GB RAM und 512 GB SSD wohl 2729 Euro angesetzt werden. Die Ausgabe mit 32 GB RAM, 1 TB SSD und RTX 4060 wird wohl für 3199 Euro in den Handel starten. Für die Ausgabe mit 64 GB RAM liegen uns noch keine Angaben zu Euro-Preisen vor, sie dürfte sich jedoch um die 3700-Euro-Marke bewegen.Die Verfügbarkeit des Surface Laptop Studio 2 wird ab dem 3. Oktobero 2023 gegen sein, so jedenfalls die uns vorliegenden Angaben von europäischen Einzelhändlern.Wie erwähnt liegen uns auch Bilder und technische Daten zum Surface Laptop Go 2 vor. Hier gibt es allerdings wirklich nichts, was sich äußerlich an den Geräten ändert. Es wird wieder einige Farbvarianten geben, wie uns die oben eingebundenen Marketing-Bilder von Microsoft verraten.Unter der Haube steckt beim neuen Modell der Intel Core i5-1235U, bei dem es sich um einen mit zwei bis zu 4,4 Gigahertz schnellen High-Performance- und acht Stromsparkernen ausgerüsteten SoC aus der Intel "Alder Lake"-U-Serie der 12. Generation der Core-Chips handelt.Das Display und die weitere Ausstattung bleiben unberührt, sodass wir es wieder mit einem 12,45 Zoll (31,62 cm) großen Display im 3:2-Format zu tun haben, das mit PixelSense-Touchscreen daherkommt. Das Basismodell des neuen Microsoft-Notebooks bringt acht Gigabyte Arbeitsspeicher und eine 256-GB-SSD zum Preis von 899 Euro mit. Gewicht und Akku bleiben ebenfalls unverändert, sodass der Stromspeicher hier 5403mAh groß ist und das Gerät recht magere 1,13 Kilogramm auf die Waage bringt. Auch beim Surface Laptop Go 3 soll die Verfügbarkeit ab Anfang Oktober gegeben sein.