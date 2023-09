Pixel 8 Pro-Preise: So teuer werden die neuen Google-Smartphones

Wenige Wochen vor dem Marktstart des Pixel 8 (Pro) sickern die an­geb­lichen Preise der Google-Smartphones durch. Gegenüber dem Vor­gän­ger soll sich nicht nur der Einstiegspreis, sondern auch der für das Spitzen­modell erhöhen und die 1000-Euro-Marke übersteigen.

Google Store

Top-Ausstattung soll bis zu 1299 Euro kosten

Google Pixel 8

128 GB (Schwarz, Grau-Grün, Pink): 799 Euro

256 GB (Schwarz, Grau-Grün, Pink): 859 Euro

Google Pixel 8 Pro

128 GB (Schwarz, Porzellan / Beige, Himmelblau): 1099 Euro

256 GB (Schwarz, Porzellan / Beige, Hellblau): 1159 Euro

512 GB (nur Schwarz): 1299 Euro

Ausstattung des Google Pixel 8 (Pro)

Google Pixel Smartphones Jetzt ab 475 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Zusammenfassung Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro kurz vor Marktstart

Französischer Blog Dealabs veröffentlicht vermeintliche Preise

Pixel 8 soll mindestens 799 Euro, Pixel 8 Pro 1099 Euro kosten

Preiserhöhung im Vergleich zu Vorgängermodellen Pixel 7 und Pixel 7 Pro

Speichervarianten: 128 GB, 256 GB und neue 512 GB für Pixel 8 Pro

Technische Ausstattung: Google Tensor G3-Chip, bis zu 12 GB RAM, drei Kameras

Offizielle Präsentation der neuen Modelle am 4. Oktober

Vor der offiziellen Präsentation am 4. Oktober bleiben nach unzähligen Leaks nur noch wenige Fragen zum Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro offen. Unter anderem steht in der Gerüchteküche aktuell die wichtige Preisfrage im Raum, auf die der französische Online-Blog Dealabs nun eine Antwort gefunden haben will.Die für PlayStation Plus- und Preis-Leaks bekannte Webseite spricht von teilweise deutlich erhöhten Preisen. So soll Google für das neue Pixel 8 mindestens 799 Euro, für das Pixel 8 Pro sogar 1099 Euro verlangen. Die Preise stammen aus Frankreich, dürften so allerdings auch in Deutschland gelten.Im Vergleich dazu starteten das Pixel 7 und Pixel 7 Pro im letzten Jahr zu Preisen ab 649 Euro respektive 899 Euro.Die klassischen Speichervarianten mit wahlweise 128 GB und 256 GB sowie die neue 512-GB-Bestückung des Pixel 8 Pro konnten nebst den Farbvarianten auch von unseren Quellen bereits im Vorfeld bestätigt werden ( wir berichteten ). Google selbst heizte die Gerüchteküche daraufhin abermals an, als ein offizielles Bild des kommenden Flaggschiffs im eigenen Store "aufgetaucht" war.Technisch werden das Pixel 8 und Pixel 8 Pro voraussichtlich mit dem neuen Google Tensor G3-Chip und bis zu 12 GB Arbeitsspeicher ausgestattet. Zudem ist im Vorfeld die Rede von bis zu drei Kameras samt Ultraweitwinkel- und Telefoto-Linse sowie Auflösungen von bis zu 64 Megapixel. Weiterhin im Gespräch: 11-MP-Selfies, 4950-mAh-Akku und 27-Watt-Schnellladung für die Pro-Version.Das Pixel-Event am 4. Oktober ab 16 Uhr deutscher Zeit wird Licht ins Dunkel bringen. Außerdem dürften wir weitere Details über das neue Betriebssystem Android 14 erfahren. Für den Livestream und weitere Informationen zur Pixel-Familie, merkt euch gern unser Google Pixel-Special vor.