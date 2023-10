Google hat die neue Pixel-8-Serie offiziell gemacht. Zu Preisen ab 799 Euro kann man sich nun also Android-Smartphones zulegen, wie der Hersteller des mobilen Betriebssystems sie sich vorstellt. Google will erstmals ganze sieben Jahre Updates liefern.

Google

Preise steigen

Dickes Kamera-Upgrade für das Pro-Modell

Software und KI helfen bei Fotos und Videos nach

Tensor G3: 9 Kerne, Leistung auf Vorjahresniveau

Ordentlich Speicher, recht günstige Upgrades

UltraWideband wieder nur beim Pro

Pixel 8 und Pixel 8 Pro: Google zeigt die Neuerungen im Video

Technische Daten der Google Pixel 8-Reihe Modell Pixel 8 Pixel 8 Pro Display 6,2-Zoll OLED, 1080 x 2400 Pixel, 20:9, 60 - 120Hz, 2000 nits, 428 ppi, Gorilla Glass Victus 6,7-Zoll LTPO OLED, 1344 x 2992 Pixel, 20:9, 1 - 120Hz, 2400 nits, 489 ppi, Gorilla Glass Victus 2 CPU Google Tensor G3 mit Titan M2 Sicherheitschip Speicher 8 GB LPDDR5X-RAM, 128 / 256 GB UFS 3.1 12 GB LPDDR5X-RAM, 128 / 256 / 512 GB UFS 3.1 Akku 4575 mAh, 30W Schnellladen, 18W QI-Laden 5050 mAh, 30W Schnellladen, 23W QI-Laden Updates 7 Jahre OS- und Sicherheitsupdates Hauptkamera 50 MP Octa-PD Weitwinkel, 1,2 μm, f/1,68, OIS; 12 MP Ultraweitwinkel, 1,25 μm, f/2,2 50 MP Octa-PD Weitwinkel, 1,2 μm, f/1.68, OIS, 64 MP Quad-PD Ultraweitwinkel, 0,8 μm, f/1,95; 48 MP Quad-PD, 0,7 μm, f/2,8, optischer Zoom 5x, Super-Res-Zoom 30x, OIS Frontkamera 10,5 MP, 1,22 μm, f/2,2 Verbindung Bluetooth 5.3, Dual-SIM (nano- + e-SIM), WiFi7 (802.11be), NFC, USB-C (3.2), UWB (nur Pro) Sensoren Gesichtsentsperrung, Fingerabdruck (unter Display), Beschleunigung, Umgebungslicht, Barometer, Gyrometer, Magnetometer, Näherung, Temperatursensor (nur Pro) Sonstiges IP68, Stereo-Lautsprecher, 3 Mikrofone, Spatial Audio Navigation GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou Maße 150,5 x 70,8 x 8,9 mm 162,6 x 76,5 x 8,8 mm Gewicht 187 Gramm 213 Gramm Farben Hazel, Obsidian, Rose Bay, Obsidian, Porcelain Preis ab 799 Euro ab 1099 Euro Verfügbar Vorbestellbar ab 04.10.2023 um 16:30 Uhr, Auslieferung ab 12.10.2023

Zusammenfassung Google hat die neue Pixel 8-Serie offiziell vorgestellt, Preise ab 799 Euro

Pixel 8 und Pixel 8 Pro haben 6,17 bzw. 6,7 Zoll OLED-Displays und Fingerabdruckleser

Hauptkamera mit 50 Megapixeln, zusätzliche 48-Megapixel-Kamera im Pro-Modell

Prozessor Google Tensor G3 mit neun Rechenkernen, Arbeitsspeicher bis zu 12 GB

Akkukapazität von 4575mAh im Pixel 8 und 5050mAh im Pixel 8 Pro

Unterstützung für WiFi 7, Bluetooth 5.3, 5G-Mobilfunk und UltraWideband im Pro-Modell

Pixel 8 und Pixel 8 Pro sind sofort per Vorbestellung verfügbar

Das Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro starten ab heute offiziell in den Markt. Zuvor gab es wie üblich eine Vielzahl gewollter und ungewollter Leaks, sodass im Grun­de schon alle Details zu den Geräten bekannt sind. Neu sind somit die of­fi­zi­el­len Prei­se, mindestens 799 bzw. 1099 Euro für das Pixel 8 bzw. das Pixel 8 Pro.Google lässt das Pixel 8 ein wenig schrumpfen und verbaut nun ein 6,17 Zoll großes OLED-Display mit 60 bis 120 Hertz Bildwiederholrate und eine Full-HD-Auflösung ein. Die Ecken des neuen Panels haben jetzt einen noch größeren Radius, sind also "noch runder" geworden. Gleiches gilt auch für das Pixel 8 Pro, bei der Bildschirm ebenfalls dynamische Bildwiederholraten zwischen einem und 120 Hertz unterstützt. Die Auflösung steigt bei dem neuen 6,7-Zoll-Panel auf 2992x1344 Pixel. Beide Geräte haben einen optischen Fingerabdruckleser unter der Display-Oberfläche.Zentral bleibt die Frontkamera, welche im Fall der Pixel 8-Reihe mit 10,5 Mega­pixeln arbeitet. Auf der Rückseite tut sich mehr, denn sowohl das Basis- als auch das Pro-Modell haben jetzt eine neue Hauptkamera mit 50 Megapixeln an Bord, die den Samsung GN2-Sensor nutzt. Der neue Sensor soll dank größerer Sensorpixel mit 1,2 Mikrometer Kantenlänge deutlich mehr Licht einfangen als bei früheren Smartphones von Google und so auch bei wenig Licht noch bessere Bilder liefern.Auch sonst rüstet Google zumindest beim Pixel 8 Pro die Kameras auf, denn es wird nun eine deutlich bessere 48-Megapixel-Kamera für Ultraweitwinkel-Auf­nah­men verbaut, die Google mit einer 48-Megapixel-Kamera mit fünffacher optischer Vergrößerung kombiniert. Das Gesamtpaket wird somit deutlich auf­ge­wer­tet, wobei im Topmodell neben den Kameras auch noch ein Temperatur­sensor angebracht wird.Beim Google Pixel 8 beschränkt sich das Kamera-Upgrade leider auf die Hauptkamera, denn neben deren GN2-Sensor integriert Google den altbekannten Sony IMX386 12-Megapixel-Sensor für die Ultraweitwinkelkamera. Immerhin bietet die Hauptkamera beider Geräte wieder einen Hardware-basierten optischen Bildstabilisator. Auch die beim Pro-Modell zusätzlich integrierte Telefoto-Kamera hat einen OIS integriert.Google setzt wieder auf allerhand Software-Tricks, mit denen die ohnehin schon in Bezug auf die Hardware sehr fähigen Kameras der Google Pixel 8-Serie noch einmal mehr aus Bildern holen sollen und mit allerhand Be­ar­bei­tungs­mög­lich­kei­ten modifiziert werden können. Videos sind mit den neuen Google-Smartphones in 4K-Auflösung mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde möglich. Es gibt außerdem Unterstützung für Slowmotion-Videos mit bis zu 240 FPS, was aber wohl auf 720p-Auflösung beschränkt bleibt, da die maximale Bildrate für 1080p-Videos ebenfalls mit 60 FPS angegeben wird.Unter der Haube steckt beim Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro jeweils der neue Google Tensor G3, der sogar ganze neun Rechenkerne hat. Der Chip nutzt ein 4+4+1-Layout im ARM big.LITTLE-Stil, kombiniert also stromsparende und High-End-Kerne in einem Paket.Es gibt vier stromsparende ARM Cortex-A510-Cores, die mit 1,7 Gigahertz arbeiten, während vier ARM Cortex-A715-Cores mit mehr Power und 2,37 Gigahertz für die meisten anspruchsvolleren Aufgaben ausreichen sollten. Hinzu kommt auch noch ein ARM Cortex-X3-Core, der besonders viel Leistung bieten und 2,91 Gigahertz Taktrate erreicht.Google kombiniert den neuen Prozessor, der im Hinblick auf die Leistung nicht ganz mit den High-End-Chips von Qualcomm und MediaTek mithalten kann, im Google Pixel 8 mit acht Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 bzw. 256 GB internem Flash-Speicher. Beim Google Pixel 8 Pro sind immer 12 Gigabyte RAM an Bord, während der interne Flash-Speicher je nach Modell 128, 256 oder 512 Gigabyte fasst. In den USA wird es auch noch eine 1-Terabyte-Version des Pixel 8 Pro geben, wobei offen ist, ob diese auch in Europa auf den Markt kommt.Bei den Akkus gibt es ein vorsichtiges Upgrade. Das "normale" Google Pixel 8 bekommt einen 4575 mAh großen Akku, während das Pixel 8 Pro 5050 mAh bietet. Beide lassen sich per USB-C-Netzteil mit Power Delivery mit maximal 30 Watt schnell laden. Der Hersteller verspricht, dass die Geräte jeweils über 24 Stunden Laufzeit bei normaler Nutzung bieten können. Optional kann man die beiden neuen Google-Phones auch per Qi-Wireless-Charging mit maximal 15 Watt drahtlos laden.Zur weiteren Ausstattung gehören unter anderem Support für WiFi 7, Bluetooth 5.3 und natürlich 5G-Mobilfunk . Beim Pro-Modell wird außerdem UltraWideband unterstützt. Neben den reinen Hardware-Downgrades gibt es beim Pixel 8 und Pixel 8 Pro durchaus einige weitere physische Unterschiede, mit denen man die beiden Modelle abgrenzt.Das Pixel 8 besitzt zum Beispiel "nur" Glas-Abdeckungen aus Corning Gorilla Glass Victus, während das Pixel 8 Pro vorn und hinten mit Corning Gorilla Glass Victus 2 versehen ist. Der Metallrahmen und die Rückseite sind zudem beim erstgenannten Modell matt gehalten, während die größere Variante grundsätzlich glänzende Oberflächen hat.Ob dies alles letztlich den großen Preisunterschied rechtfertigt, bleibt abzuwarten. Das Google Pixel 8 kostet hierzulande 799 Euro, während für das Google Pixel 8 Pro mindestens 1099 Euro fällig werden. Dafür bekommt der Kunde jeweils die Basismodelle mit nur 128 GB internem Flash-Speicher. Wer mehr Speicher wünscht, muss nur relativ begrenzte Aufpreise in Kauf nehmen.Zum Marktstart gibt es eine Vorbestelleraktion , bei der die Käufer im Fall des Google Pixel 8 Pro die neue Google Pixel Watch 2 kostenlos dazu erhalten. Beim Pixel 8 gibt es immerhin die Google Pixel Buds Pro als Dreingabe. Die generelle Verfügbarkeit soll ab 12.10.2023 gegeben sein, die Vorbestellung startet bereits ab heute 16:30 Uhr.Der Kunde hat dabei die Wahl zwischen den Farben Schwarz, "Haze" und "Rose" (Pixel 8) bzw. Schwarz, "Porcelain" und "Bay" (Pixel 8 Pro). Eine positive Neue­rung ist übrigens, dass Google für die neuen Modelle ganze sieben Jahre lang Updates für das Betriebssystem, Features und Sicherheit der Nutzer liefern will.