Kurz vorm Pixel 8: Google lässt günstiges Pixel Pass-Abo auslaufen

Schnelles Ende vor der ersten Upgrade-Runde

Wurde das Abo für Google zum Verlustgeschäft?

Zusammenfassung Google stoppt Pixel Pass-Abonnement nach nur zwei Jahren

Abonnement bot jährlich neues Pixel-Smartphone und weitere Dienste

Angebot inkludierte umfangreiche Garantie und Ersparnis bis 294$

Nutzer können Angebot bis zu zwei Jahre nach Kauf weiter nutzen

Gründe für Ende des Abos unklar

Entschädigung für Kunden in Höhe von 100 Dollar für Google Store.

In einer E-Mail an die Kunden hat Google das Ende des Pixel-Pass-Abonnements verkündet. Mit diesem Abo-Modell konnten Käufer sich nicht nur eines der Pixel-Smartphones gegen eine monatliche Gebühr von 45 bzw. 55 US-Dollar verschaffen, sondern erhielten auch noch unbegrenzten Zugriff auf YouTube Premium , YouTube Music Premium, 200 GB Google One Cloud-Speicher und einen Google Play Pass , also eine Art Spiele-Flatrate für Googles App-Store.Obendrein gab es auch noch eine umfangreiche Garantie im Rahmen des Preferred Care-Pakets. Insgesamt konnten die Kunden auf diese Weise theoretisch bis zu 294 Dollar über die Gesamtlaufzeit sparen. Um das Angebot zu nutzen, musste man eine zweijährige Laufzeit in Kauf nehmen. Bei einer Verlängerung sollten die Kunden ursprünglich die Möglichkeit bekommen, auf ein neueres Pixel-Smartphone zu wechseln. Daraus wird nun aber nichts mehr.Das Pixel-Pass-Abo werde derzeit nicht weiter angeboten, so Google in einem Support-Dokument . Wer das Angebot derzeit nutze, könne dies auch für bis zu zwei Jahre nach dem Kauf des jeweiligen Geräts tun. Ein Upgrade auf ein neueres Gerät werde nach dem Ablauf des Zweijahresvertrags aber nicht mehr möglich sein, heißt es weiter.Über die Gründe für das glanzlose Ende des Pixel-Pass-Abos kann derzeit nur spekuliert werden. Denkbar wäre, dass sich das Ganze durch die steigenden Abonnementpreise für die zahlreichen Streaming-Angebote rund um Musik und Videoinhalte nicht mehr lohnt. Ohnehin hatte Google das Angebot nie über den US-Markt hinaus ausgeweitet.Denkbar wäre auch, dass Google nicht so viele Kunden für den Pixel-Pass gewinnen konnte, wie sich das Unternehmen ursprünglich erhoffte. Als Entschädigung für das bevorstehende Auslaufen des Programms schreibt Google den betroffenen Kunden nun 100 Dollar an Guthaben für den Google Store gut, die im Lauf der nächsten zwei Jahre verwendet werden können.