Pixel 8 und Watch 2: Google lädt zum Launch ein, das erwartet uns

Google hat begonnen, die Einladungen für den Launch von Pixel 8 und Pixel 8 Pro zu versenden. Demnach ist es wie erwartet Anfang Oktober so weit. Die Einladung kommt kurz nach der Veröffentlichung eines ersten offiziellen Bildes des neuen Pixel-Smartphones

Startschuss für neue Pixel 8-Smartphones

Pixel-Event am 4. Oktober

Was wird beim Event alles erwartet?

Erst eine "Panne", dann die offizielle Bestätigung für den Startschuss der neuen Pixel-Smartphones: Bei Google geht es heute heiß her, was Neuheiten betrifft.Dei ersten Blogger, YouTuber und Journalisten haben ihre Einladungen zum diesjährigen Pixel-Event von Google erhalten und die Details zum Event verraten. So hat Marques Brownlee als einer der ersten die Meldung zum Event bei X/Twitter geteilt:Am 4. Oktober, also in knapp fünf Wochen, lädt Google nach New York City ein und präsentiert Pixel 8 und Pixel Pro 8. Das Event wird ab 18 Uhr deutscher Zeit stattfinden und unter anderem über YouTube Livestream zu sehen sein.Die Einladung kommt recht früh, auch wenn das Event selbst erst im Oktober stattfinden wird.Schon quasi gesetzt gelten die Vorstellung von Pixel 8 und Pixel 8 Pro. Wir hatten in den letzten Wochen schon viel zu den neuen Geräten erfahren. Das wird aber noch lange nicht alles sein, was Google vorstellen wird. Erwartet wird unter anderem noch die Pixel Watch 2 und neue Chromebooks.Die Vorstellung der neuen Smartphones wird wieder über YouTube gestreamt, sodass jeder die Präsentation live mitverfolgen kann. Wir werden euch an dem Abend mit allen Informationen versorgen.