Google hat selbst viele Daten zur kommenden Pixel Watch 2 geleakt

Google möchte die Geschichte der Pixel Watch bald mit dem zweiten Modell weiterschreiben. Vor dem Release zeigt sich das Gerät, entwickelt unter dem Codenamen "Eos", schon in den Datenbanken des Konzerns. Damit sind auch viele Fakten zur Hardware und Software bestätigt.

Neuer Eintrag in Google Play Console bestätigt Spezifikationen

Zusammenfassung Google plant zweites Modell der Pixel Watch, Codename "Eos"

Gerätedetails in Google Play Console bestätigt

Prozessorwechsel von Exynos 9110 zu Snapdragon W5-Serie vermutet

Software basiert auf Android 13, Wear OS 4

Auflösung bleibt bei 384 × 384 Pixel, Display von BOE

Endgültige Bestätigung und Vorstellung wohl im Herbst

Dabei ist es Google selbst, die in jüngster Vergangenheit einen neuen Eintrag in der Geräteliste der Google Play Console durchführte (via 9to5Google ). Entwickler können unter anderem auf diese Liste von Android-Geräten zugreifen, um ihre Apps besser verteilen zu können. Die Einträge liefern auch im Fall der Pixel Watch 2 einige wichtige Spezifikationen.Wichtigste Anpassung ist demnach der zuvor schon von anderen Quellen vermutete Wechsel des Prozessors. Sorgte in der alten Pixel-Watch noch ein veralteter Exynos 9110 für Antrieb, soll das neue Model auf einen Chip der Snapdragon W5-Serie setzten. Die Liste spricht hier vom Qualcomm SW5100 , also dem Standardmodell. Es liegt die Vermutung nahe, dass Google den Chip mit einem eigenen Koprozessor kombiniert.Ferner bestätigt der Eintrag, dass die Software der Pixel Watch 2 auf Android 13 basiert, damit wird die Uhr zum Start mit Wear OS 4 ausgerüstet sein. Damit hält auch das Backup-Feature in Googles Uhren Einzug, das es erlaubt, die Daten der alten Smartwatch unkompliziert auf eine neue zu übertragen.Zu guter Letzt wird die Pixel Watch 2 mit derselben Auflösung aufgelistet wie der Vorgänger, verbleibt also bei 384 × 384 Pixel mit 320 ppi Bildschirmdichte. Allerdings soll das Panel beim neuen Modell von BOE statt von Samsung geliefert werden. Eine endgültige Bestätigung gibt es wohl im Herbst, zusammen mit der Vorstellung des Pixel 8