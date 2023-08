Google Pixel 8 (Pro): Diese Speichervarianten sind geplant

WinFuture Exklusiv

Das Google Pixel 8 und sein teureres Pro-Modell stehen kurz vor der Markteinführung. Unsere Quellen bestätigen jetzt, welche Speichervarianten es von den neuen Flaggschiff-Geräten aus der Smartphone-Schmiede des Internetkonzerns geben wird.

Google / Kuba Wojciechowski

Kleine Speichervarianten für niedrigeren Startpreis

Zusammenfassung Google Pixel 8: 128/256 GB Speicher, 3 Farben

Google Pixel 8 Pro: 128/256/512 GB Speicher, 3 Farben

Preise noch unbekannt, aber leichter Anstieg erwartet

Verfügbarkeit ab Oktober in Europa und Deutschland

Google bringt das Pixel 8 laut uns vorliegenden Händlerdaten nur in zwei Speichervarianten mit jeweils 128 oder 256 Gigabyte internem Flash-Speicher auf den Markt. Google kann durch den vergleichsweise kleinen internen Speicher der günstigsten Ausgaben seiner neuen High-End-Smartphones den Einstiegspreis einigermaßen niedrig halten.Dies spielt vor allem während der weiterhin schwierigen wirtschaftlichen Situation eine Rolle, schließlich strebt der Konzern nach möglichst hohen Verkaufszahlen. Auch beim Google Pixel 8 Pro sind Ausgaben mit 128 und 256 GB geplant, wie uns die Händlerdaten verraten.Hinzu kommt beim Pro-Modell auch noch eine Ausgabe mit ganzen 512 Gigabyte. Mit diesem Topmodell wird Google somit wieder die gleiche Speicherpalette anbieten, wie wir sie schon bei den Vorgängermodellen der Pixel 7-Serie erwerben konnten. Die Quelle dieser Informationen lieferte bereits in der Vergangenheit mehrfach zuverlässig Angaben, sodass wir die Daten auch in diesem Fall für plausibel halten.Auch die Farbvarianten des Pixel 8 und Pixel 8 Pro wurden durch unsere Quelle bestätigt. Das kleinere Modell wird demnach in den Farben "Licorice", "Peony" und "Haze" zu haben sein, während die Pro-Version in den Farben "Licorice", "Porcelain" und "Sky" angeboten werden soll. Zu den Preisen können wir noch keine verlässlichen Angaben machen, wobei zuvor von einem leichten Anstieg der Kosten zu hören war.Das Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro werden wohl ab Oktober in Europa und damit auch in Deutschland verfügbar sein.