Panne bei Google: Erstes offizielles Bild des Pixel 8 Pro geleakt

Nach diversen Leaks sorgt Google nun selbst für eine Vorab-Enthüllung des neuen Pixel 8 Pro . Im eigenen Store war kurzzeitig ein offizielles Foto des im Herbst erwarteten Android-Smartphones in der vom Pixel Fold be­kann­ten Farbvariante "Porcelain" zu sehen.

Google bestätigt die Leaks zum Design

Diverse Technik-Upgrades geplant

Auch in diesem Jahr ist Google nicht von Leaks befreit und tritt dabei erneut selbst ins Fettnäpfchen. Scheinbar versehentlich veröffentlichte der Konzern ein Bild (siehe oben) des bisher unveröffentlichten Pixel 8 Pro im eigenen Online-Shop. Dabei bestätigt der Alt-Text im Code der Webseite das Gerät: "Eine Person nimmt einen Anruf auf einem Pixel 8 Pro Telefon in Porzellan entgegen".Das mittlerweile entfernte, aber via X geteilte Foto bestätigt damit nicht nur das vorab auf Renderbildern durchgesickerte Design des Pixel 8 Pro samt rückseitiger Triple-Kamera in einer zusammenhängenden, pil­len­för­mi­gen Aussparung, sondern auch eine der neuen Farbvarianten des Smartphones.War das Pixel 7 Pro in Anthrazit-Gold (Hazel), Weiß und Schwarz erhältlich, soll das Pixel 8 Pro in einem dezenten Blauton und dem jetzt bestätigten "Porcelain" (dt. Porzellan) als Alternative zum klassischen Schwarz erscheinen. Den leicht ins Gold gehenden Ton kennen wir bereits vom Pixel Fold, die blaue Farbvariante hingegen vom Pixel 7a.Technisch soll das Google Pixel 8 Pro über den neuen hauseigenen Tensor G3-Chip verfügen, der mit mindestens 12 GB LPDDR5-Arbeitsspeicher und einem internen Flash-Speicher mit 128 GB Kapazität kombiniert wird. Zusätzlich sollen Speichervarianten mit 256 GB und 512 GB angeboten werden, womit man sich vom 256-GB-Maximum des Pixel 7 Pro abhebt.Ebenso spricht man in der Gerüchteküche von einer neuen Kamera-App , die in Verbindung mit den kom­men­den Pixel-Smartphones, deren 50-Megapixel-Kameras und dem Android 14-Betriebssystem eingeführt werden soll. Auch ist die Rede von einer verlängerten Update-Garantie für Android-Updates, die bislang nur für drei Jahre in Aussicht ge­stellt werden. Hier will Google scheinbar mit Samsung und Apple gleichziehen.Aktuell geht man von einer Vorstellung des Pixel 8 und Pixel 8 Pro im Oktober 2023 aus. Ein offizielles Statement seitens Google steht noch aus.