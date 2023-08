Google Pixel 8: Smartphones sollen länger Android-Updates erhalten

Gerüchten zufolge soll Google die Garantie für Android-Updates seiner Pixel-Smartphones verlängern. Während Samsung und Apple ihre Flagg­schiffe bis zu fünf Jahre mit den neuesten Betriebssystemen versorgen, gilt das 3-Jahres-Versprechen von Google aktuell als Schlusslicht.

Kommt die echte Update-Garantie für 5 Jahre?

Apple und Samsung sind die Vorreiter

Derzeit liefert Google wichtige Updates für Pixel-Smartphones auch fünf Jahre nach der Markteinführung noch aus. Allerdings handelt es sich hierbei lediglich um den Zeitraum für Sicherheitspatches. Die Betriebssystem-Updates an sich enden bereits nach drei Jahren. Nun möchte der Suchmaschinenkonzern die Langlebigkeit seiner Handys verbessern und denkt über eine längere Android-Update-Garantie nach.Quellen des Online-Magazins 9to5Google berichten über einen signifikanten Anstieg des Android-Supports, der Samsung hinter sich lassen und zum Apple iPhone (iOS) aufschließen soll. Obwohl derzeit noch keine konkreten Zahlen im Raum stehen, müsste Google seine Pixel-Geräte mindestens fünf Jahre mit Android-Updates versorgen, um die Konkurrenten zu übertreffen oder mit ihnen gleichzuziehen.Top-Modelle von Samsung werden derzeit für vier Jahre mit den neuesten Android-Versionen versorgt, während Apple im September sogar das fünf Jahre alte iPhone XS (2018) mit iOS 17 ausstatten wird. In Cupertino geht man oft sogar noch einen Schritt weiter. So werden aktuell unter anderem noch immer Sicherheitspatches für das iPhone 6S (iOS 15) aus dem Jahr 2015 verteilt.Vor allem der hauseigene Google Tensor-Chip, der seit dem Pixel 6 (Pro) auf ARM-Basis zum Einsatz kommt, könnte es dem Unternehmen erleichtern, Pixel-Smart­phones länger als drei Jahre mit Android-Updates zu versorgen. Die Software-Optimierung auf eigene Hardware ist hier von Vorteil. Ein Beispiel: Nvidia bietet für die Set-Top-Box "Shield" mit eigenem Tegra-Chip bereits seit über acht Jahren passende Updates an.Es wird erwartet, dass Google zur Vorstellung des Pixel 8 und Pixel 8 Pro mit Android 14 im Herbst Licht ins Dunkel bringt und den Support nicht nur für kommende, sondern eventuell auch für ältere Geräte verlängert. Bis zu einem offiziellen Statement sollten die Gerüchte allerdings mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden.