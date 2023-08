Windows 11 fügt Aktivierung für dynamische Aktualisierungsrate hinzu

Microsoft hat im Windows 11 Canary Kanal jetzt die einfache Einstellung für eine dynamische Aktualisierungsrate hinzugefügt. Das ist noch nicht alles, was das Windows-Team an Neuerungen testen lässt. Microsoft hat alle Windows-Insider-Kanäle mit Updates versorgt.

Wir haben uns einmal die bisher bekannten Änderungen für den Canary-Kanal angesehen. Die neue Buildnummer ist 25941.Das Update enthält Änderungen und Verbesserungen, doch Microsoft warnt wie immer davor, dass es noch eine Reihe an unvorhergesehenen Problemen geben kann. Auch die Liste der bekannten Fehler ist lang. Interessanter sind aber die neuen Features in diesem Build.Dazu gehört eine Änderung in den erweiterten Anzeigeeinstellungen. Über Einstellungen > System > Anzeige > Erweiterte Anzeige kann man ab sofort die dynamische Bildwiederholrate über einen Schalter aktivieren, wenn die Hardware das unterstützt.Nach der Aktivierung passt Windows die Aktualisierungsrate dynamisch an die ausgewählte Rate an, um Energie zu sparen. Darüber hinaus gibt es Änderungen, um auf Einschränkungen in Bezug auf den Bildschirm oder das verwendete Kabel aufmerksam zu machen, die eine hohe Bildwiederholrate bei einer hohen Bildschirmauflösung nicht zulassen."Bei der Auswahl einer Bildwiederholfrequenz wird bei einigen Bildwiederholfrequenzen ein Sternchen angezeigt. Das bedeutet, dass die Anzeigeauflösung auf eine Auflösung geändert werden muss, die die gewählte Bildwiederholfrequenz unterstützt, um diese spezifische Bildwiederholfrequenz auszuwählen. Dieses Verhalten tritt auf, wenn es Einschränkungen aufgrund des Kabels oder der Fähigkeiten des Bildschirms gibt, und ist nicht neu, aber wir wollten sicherstellen, dass Sie darüber informiert sind", erklärt Microsoft dazu im Windows-Blog An Verbesserungen für die dynamische Aktualisierungsrate arbeitet das Windows-Team bereits seit über zwei Jahren. Weitere Änderungen in Build 25941 betreffen die Erkennung von Displays in den Schnelleinstellungen und eine überarbeitete Einstellungsseite für den Bereich "Energie & Akku".