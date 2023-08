SpaceX-Explosion macht Beamte fassungslos über Umweltschäden

Der erste Test des Starship von SpaceX im April beschäftigt immer noch die US-Behörden. Für Umweltschutz verantwortliche Beamte fanden ein gigantisches Trümmerfeld und eingeäscherte Tiere vor. Das Unternehmen habe die genaue Untersuchung behindert.

Die Gegend um die Starbase, dem Produktions- und Startstandort des Starship von SpaceX , ist ein Naturschutzgebiet und ein wichtiger Lebensraum für viele Tierarten. Seit Jahren untersucht der US Fish and Wildlife Service, verantwortlich für den Umweltschutz, welche Auswirkungen die Aktivitäten auf dieses empfindliche Ökosystem haben. Jetzt liegt der Bericht zum ersten Start vor. Die Beamten sind fassungslos.Der Start und die anschließende Explosion des Starship im April habe ein 155 Hektar großes Trümmerfeld hinterlassen. Alleine der Krater unter der Startrampe habe eine Tiefe von 8 Metern erreicht, durch die Flammen seien rund 4 Hektar des nahegelegenen Texas State Park stark von Flammen in Mitleidenschaft gezogen worden. Auf die nahegelegene Stadt Port Isabel ging ein Staubregen nieder.Die Beamten der Umweltbehörde führen auch genau Buch, welche Tiere von dem Start unmittelbar betroffen waren. Demnach habe man um die Startrampe verbrannte Landkrabben sowie Vogeleier vorgefunden. Allerdings führt der US Fish and Wildlife Service laut Futurezone an, in seiner Arbeit stark von SpaceX behindert worden zu sein.SpaceX habe den Biologen, die die Zählung der verbrannten und anderweitig betroffenen Tiere für die Behörde vor­nehmen sollten, für 48 Stunden den Zugang zu dem Gelände verwehrt. Wegen der Strömung und anderer Umweltein­flüsse, die Kadaver schnell verschwinden lassen, sei es aber besonders in dieser Zeit wichtig, eine ordnungsgemäße Zählung vornehmen zu können.Der Bericht der Umweltbehörde schlägt auch im Kampf der US-Behörden um SpaceX ein neues Kapitel auf. Der US Fish and Wildlife Service hat Klage gegen die Federal Aviation Administration (FAA) erhoben. Der Vorwurf: Die Flugaufsichtsbehörde habe es wiederholt versäumt, die Umweltfolgen des Starship-Programms ausreichend zu prüfen. SpaceX hat für den nächsten Start schon große bauliche Maßnahmen unternommen.