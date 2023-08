Ring aus Feuer: SpaceX schließt wichtige Änderung am Starship ab

Beim ersten Start des Starships hatte neben vielen anderen Problemen die Abtrennung der Oberstufe nicht geklappt. Beim nächsten Versuch will SpaceX deswegen auf eine ganz andere Lösung setzen. Dafür wurde jetzt am Booster eine interessante Anpassung vorgenommen.

SpaceX

SpaceX setzt auf altbewährte Technik für die nächste Starship-Mission

Starship-Booster mit Hot Staging-Ring

Zusammenfassung Probleme bei Starship-Start: Fehlende Abtrennung der Oberstufe

Nächster Start mit Hot Staging statt Schleudermanöver

Hot Staging altbewährt, bereits bei N1 Rakete (1969) genutzt

Hot Staging erhöht Nutzlast um bis zu 10%

Oberstufentriebwerke zünden beim nächsten Start am Booster

Booster mit Hot Staging-Ring ausgestattet

Der erste Startversuch des Starship von SpaceX hatte gezeigt, dass SpaceX, neben vielen anderen Anpassungen, die Art, wie man die Oberstufe vom Booster trennt, überdenken muss. Hatte man beim ersten Versuch noch auf eine Art Schleudermanöver mit Haltepunkten gesetzt, soll beim nächsten Start eine altbewährte Technik zum Einsatz kommen: Hot Staging, auf Deutsch in etwa heiße Stufentrennung. Die kennt man in der Raumfahrt schon von unzähligen anderen Raketen, unter anderem der N1-Rakete aus Russland. Elon Musk hatte den Wechsel schon kurz nach dem letzten Start angekündigt: "Wir haben eine grundlegende Änderung vorgenommen, die die Art und Weise, wie die Stufentrennung funktioniert, erheblich verbessert", sagte Musk damals. Demnach habe Hot Staging neben der zuverlässigen Abtrennung der Oberstufe weitere Vorteile. "Es gibt einen bedeutenden Nutzlast-zu-Orbit-Vorteil mit Hot Staging, der konservativ etwa 10 % mehr beträgt."Beim nächsten Start wird die Starship-Oberstufe bei Erreichen der entsprechenden Höhe ihre Triebwerke zünden, während sie noch am Super Heavy Booster befestigt ist. Dafür wurde jetzt der Booster am oberen Rand mit einem sogenannten Hot Staging-Ring ausgestattet. Wie ein Foto zeigt, das von SpaceX veröffentlicht wurde, besteht der Ring hauptsächlich aus seitlichen Schlitzen und einer Kuppel aus Stahl. An der Unterseite ist er massiv verstärkt, um den Kräften der Raptor-Triebwerke standhalten zu können.