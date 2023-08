Tesla-Jailbreak: Berliner Studenten hacken kostenpflichtige Funktionen

Tesla bietet für seine Fahrzeuge eine Reihe kostenpflichtiger Funktionen. Eine Gruppe Studierender der TU Berlin hat jetzt einen Weg gefunden, eine Vielzahl von den softwareseitig gesperrten Funktionen auf Dauer freizuschalten - angeblich lässt sich das nicht "patchen".

Zu diesen Funktionen gehören unter anderem Funktionen wie Sitzheizung, Beschleunigungsverstärkung und das Full-Self-Driving-Paket. Die Details zu diesem Jailbreak werden erst am kommenden Mittwoch, 9. August, veröffentlicht.Dann werden die Entdecker der Sicherheitslücke ihre Erkenntnisse bei der Black Hat-Konferenz vorstellen . Bisher gibt es nur die Vorabmeldung zum Jailbreak, und die hat es in sich.Demnach handelt es sich um eine Sicherheitslücke in der AMD-Hardware, die nur durch den Tausch des anfälligen Chips behoben werden kann. Das bedeutet, Tesla kann den Jailbreak seiner Fahrzeuge nicht aus der Ferne stoppen. Allerdings manipulieren die "Hacker" nicht nur die Software, sondern greifen auch mit einer speziellen Hardware ein.Wie der Doktorand der TU-Berlin, Christian Werling, erläuterte, benötigt man Zugriff auf das Fahrzeug, etwas technisches Geschick, einen Lötkolben und zusätzliche Hardware für etwa 100 Dollar. Der eigentliche Hack ist ein bekannter Spannungsfehlerangriff gegen den AMD Secure Processor (ASP).Die Gruppe behauptet, dass ihr "Tesla Jailbreak" nicht nur unpatchbar sei, sondern auch die Ausführung beliebiger Software auf dem Infotainmentsystem ermöglicht. Das wird in der kommenden Woche gezeigt.