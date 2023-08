Tesila vs. Tesla: Bierbrauer unterliegt in Markenstreit gegen Autobauer

Der US-Autohersteller Tesla hat in China erwartungsgemäß einen Rechtsstreit gegen eine dort vertriebene Biermarke gewonnen, die auf den Namen Tesila Beer hört. Tesila muss nun umgehend die Verwendung des bisherigen Namens beenden und Schadenersatz an Elon Musks Elektroautofirma zahlen.

Namentliche Nähe wohl volle Absicht

Zusammenfassung Tesla gewinnt Rechtsstreit gegen Biermarke Tesila in China.

Tesila muss Namen ändern und Schadenersatz zahlen.

Tesla als Marke weithin bekannt, Tesila profitierte davon.

Tesila vertrieb auch Erfrischungsgetränke, Logo ähnelt Tesla-Logo.

Tesila verwendete auch Bilder des Tesla Model X.

Schadenersatzzahlung an Tesla: 5 Millionen Yuan (etwa 630.000 Euro).

In China gibt es bald kein Tesila Bier mehr. Tesila ist nicht Tesla, doch ist die namentliche Ähnlichkeit natürlich keinerlei Zufall. Deshalb ging Tesla, also der Elektroautohersteller, dort gegen den Anbieter des Biers der Marke Tesila rechtlich vor. Jetzt hat ein chinesisches Gericht entschieden, dass Tesla mit dem Vorwurf der Markenrechtsverletzung durchaus richtig liegt.Laut dem Portal Shanghai Securities News hat Tesila Beer den Markenrechtsstreit gegen Tesla verloren, weil das Gericht bestätigte, dass die Biermarke eine Reihe von Marken von Tesla verletzt, weil die Markennamen des US-Autoherstellers weithin bekannt sind. Tesila Beer muss jetzt seinen Namen ändern und seine wettbewerbswidrigen Praktiken einstellen.Außerdem muss Tesila Beer eine Schadenersatzzahlung in Höhe von 5 Millionen Yuan an Tesla zahlen, was umgerechnet etwa 630.000 Euro entspricht. Hinzu kommt eine Verpflichtung, Anzeigen in Zeitungen zu veröffentlichen, in denen man klarstellt, dass Tesila Beer in keinem Zusammenhang mit dem Autohersteller Tesla steht.Die Firma hinter Tesila Beer kann kaum behaupten, dass man es nicht darauf angelegt hat, von der Bekanntheit von Tesla zu profitieren. Seit 2019 vertrieb das Unternehmen neben dem Bier auch noch kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke unter dem Namen "Tesila". Auf den Flaschen war seitdem ein rot hinterlegtes Logo in Form eines "T", das stark an das offizielle Tesla-Logo erinnert. In einigen seiner Marketingmaterialien verwendete die Getränkefirma außerdem sogar Bilder des Elektroautos Tesla Model X.