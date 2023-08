Behörde prüft Rückruf: Tesla-Fahrer verlieren plötzlich Lenkkontrolle

Nach diversen Vorfällen hat die US-Bundesbehörde für Straßen- und Fahrzeug­sicherheit eine Untersuchung eines plötzlichen Verlusts der Lenkkontrolle beim Tesla Model 3 und Model Y gestartet. Fast 300.000 Tesla könnten betroffen sein - alle aus diesem Jahr.

Nadine Dressler

Das geht aus einer Meldung der Nachrichtenagentur Reuters hervor. Demnach hat die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) eine Untersuchung nach Beschwerden über einen plötzlichen Verlust der Lenkkontrolle eingeleitet.Reuters liegen Berichte mehrerer Fahrzeugbesitzer vor, die aufgrund von verminderter oder ausgefallener Lenkunterstützung in Unfälle verwickelt waren. Die Untersuchung erstreckt sich auf Fahrzeuge des Modelljahrs 2023 der Baureihen Model 3 und Model Y.Die Behörde soll 12 Beschwerden in den letzten Wochen erhalten haben, die sich inhaltlich ähneln. Wie es heißt, blockierten die Lenkräder bei einigen Fällen plötzlich vollständig, in anderen Fällen verloren die Fahrzeuge die Servolenkung.Laut Reuters berichtete einer der betroffenen Fahrer, dass sein Model 3 von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte, nachdem das Lenkrad blockiert hatte. Ein anderer Besitzer eines Model Y berichtete, dass sein Lenkrad stark nach rechts ruckte und eine Warnung über eine verminderte Lenkunterstützung angezeigt wurde.Das Unternehmen reagierte nicht auf die Anfrage von Reuters nach einem Kommentar. Die Untersuchung befindet sich in der vorläufigen Bewertungsphase. Das bedeutet, dass die NHTSA zunächst feststellen muss, ob das Problem ein Sicherheitsrisiko darstellt, das zu einem Rückruf führen könnte.Es ist derzeit noch unbekannt, ob es sich um einen Fehler handelt, der nur Fahrzeuge betrifft, die in den USA gefertigt wurden. Von Fällen in Deutschland ist allerdings derzeit nichts bekannt. Die NHTSA hat seit 2016 mehr als drei Dutzend Sonderuntersuchungen für Fahrzeuge von Tesla eingeleitet.