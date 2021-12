Halo Infinite: Microsoft zeigt den Launch-Trailer zur Story-Kampagne

Nachdem Microsoft und 343 Industries bereits im letzten Monat den kostenlosen Multiplayer von Halo Infinite veröffentlicht haben, wird in wenigen Tagen auch die Story-Kampagne an den Start gehen. Genau eine Woche vor dem Release gibt es jetzt den offiziellen Launch-Trailer zu sehen.Die Handlung von Halo Infinite knüpft an die Ereignisse von Halo 5: Guardians an, Schauplatz ist dieses Mal die Installation 07 auf dem gewaltigen Halo-Ring. Spieler schlüpfen abermals in die Rolle des legendären Master Chief und können die offene Welt frei erkunden und dabei verschiedene Neben- und Hauptmissionen erledigen. Für Ärger sorgen dabei die zahlenmäßig klar überlegenen Krieger der Verbannten (Banished), die einen Plan verfolgen, welcher die Zukunft der Menschheit oder gar der gesamten Galaxie bedroht.Die Story-Kampagne von Halo Infinite erscheint am 8. Dezember 2021 für den PC, die Xbox One und die Xbox Series X/S . Der kostenlose Multiplayer ist bereits auf allen unterstützten Plattformen verfügbar. Im nächsten Jahr sollen unter anderem noch ein Koop-Modus und ein Editor nachgereicht werden.