Halo Infinite: Live-Action-Trailer stimmt auf die Story-Kampagne ein

In wenigen Tagen veröffentlicht Microsoft die Kampagne von Halo Infinite für Xbox und PC. Vorab soll jetzt ein aufwendig produzierter Live-Action-Trailer auf die von den Fans sehnsüchtig erwartete Rückkehr des Master Chiefs einstimmen.Der "Forever we Fight"-Trailer zeigt verschiedene Momente aus der Menschheitsgeschichte, in denen einzelne Personen in kritischen Momenten zu Helden werden. Wir sehen einen Schafhirten, der allein einem Rudel Wölfe gegenübertritt, Kriegshelden, Seenotretter, eine Astronautin - und natürlich den Master Chief, der sich im neuesten Abenteuer seinem bislang gefährlichsten Gegner stellen muss.Die Kampagne von Halo Infinite erscheint am 8. Dezember 2021 für den PC, die Xbox One und Xbox Series X/S . Bereits vor ein paar Tagen hatte Microsoft den kostenlos spielbaren Multiplayer gestartet