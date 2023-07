Es ist ein Urgestein des Online-Gamings, jetzt steht das Ende bevor: Microsoft soll Xbox Live, das dienstälteste Xbox-Abo, in Rente schicken wollen. Die Funktionen sollen mit neuen Vorteilen in die neue Xbox Game Pass-Abonnementstufe "Core" übernommen werden.

Xbox Live Gold: Ende wohl im September 2023

Es war vor fast genau 21 Jahren, als Microsoft den Dienst Xbox Live vorgestellt hatte. Was als Abo für Multiplayer-Gaming begann, entwickelte sich mit der Zeit zum Dienst mit weiteren Vorteilen wie monatlichen Gratis-Spielen (Live Gold) und Rabatten. Mit Start des Xbox Game Pass waren immer wieder Hinweise aufgetaucht, dass Microsoft eine Umstrukturierung plant. Jetzt soll das dienstälteste Xbox-Abonnement kurz vor dem Ende stehen und in der neuen Game Pass Stufe "Core" aufgehen.Windows Central hatte zuerst über die bevorstehende Anpassung berichtet, schnell die entsprechende Seite aber wieder vom Netz genommen - es kann vermutet werden, dass eine geplante Ankündigung von Microsoft vorbereitet war und zu früh kommuniziert wurde. Unter anderem der Leaker Wario64 hatte die Informationen zu diesem Zeitpunkt aber schon in einem Post zusammengefasst. Demnach wird "Xbox Live" nach mehr als zwei Jahrzehnten zum 1. September 2023 eingestellt und durch "Xbox Game Pass Core" ersetzt.Der Preis soll 10 US-Dollar im Monat betragen und liegt damit auf Augenhöhe mit den Kosten von "Live Gold", alle bestehenden Abonnenten werden demnach zum Stichtag in "Core"-Abonnenten umgewandelt. Mit dem Start des neuen Angebots Anfang September soll logischerweise auch das "Games with Gold"-Programm enden, zuvor gesicherte Spiele bleiben auch nach dem Stichtag erhalten."Xbox Game Pass Core" soll neben Multiplayer und Rabatten bei Einkäufen dann noch einen neuen Bonus bieten, der wohl auch als Ersatz für die monatlichen Gratisspiele gedacht ist. Laut dem Leak wird Microsoft im "Core"-Abo zum Start 25 ausgewählte Spiele aus dem Game Pass bereitstellen, diese Auswahl soll mit der Zeit weiter wachsen. Im Anschluss findet ihr eine Liste der Titel, die in dem Bericht Erwähnung finden.