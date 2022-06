Forza Motorsport: Rennspiel durchbricht Grenzen des Fotorealismus

Neustart für Forza Motorsport

An sich war es eine kleine Microsoft-Tradition, zum Start einer neuen Konsole einen neuen Teil von Forza Motorsport zu veröffentlichen. Das machen Spieleunternehmen ohnehin gerne, weil man mit Rennspielen gut die Leistung neuer Konsolen aufzeigen kann.Im Zuge der Xbox Series X endete diese Tradition allerdings, doch das bedeutet natürlich nicht das Ende für Forza Motorsport. Vielmehr hat Microsoft den Arcade-lastigeren Ableger Horizon vorgezogen, dessen fünfter Teil zeigte auch beeindruckend, was die Xbox Series X zu leisten vermag.Auf dem diesjährigen Xbox and Bethesda Games Showcase haben die Redmonder aber endlich einen regulären Forza Motorsport-Teil angekündigt bzw.- vorgestellt, dieser führt wieder auf reale Rennstrecken. Allerdings kann man hier nur bedingt von "angekündigt" sprechen. Denn eigentlich wurde ein neues Forza bereits vor zwei Jahren erstmals erwähnt, konkrete Informationen zum Titel von Entwickler Turn-10 wurden damals aber nicht genannt, auch der Render-Trailer war eher ein Appetizer.Doch nun hat Microsoft einen echten Trailer zum Spiel veröffentlicht, dieser zeigt auch ausschließlich Ingame-Aufnahmen. Ob man hier von "echtem" Gameplay sprechen kann, ist nicht ganz klar, vermutlich fehlen hier aber nur Interface und ähnliches. Denn Game Engine und Konsole, das hat man schon in Forza Horizon 5 sehen können, leisten beeindruckende Arbeit und man kann hier sicherlich feststellen, dass die Grenze zum Fotorealismus längst gesprengt wurde.Forza Motorsport wird übrigens keine Ziffer im Titel haben, das soll sicherlich andeuten, dass es sich hier um einen Reboot handelt - wobei die Frage ist, ob das bei einem Rennspiel überhaupt sinnvoll ist. Microsoft und Turn-10 haben auch einen Veröffentlichungszeitraum genannt, nämlich 2023 - genauer hat man es nicht definiert, also kann man wohl von Herbst nächsten Jahres ausgehen. Das Spiel erscheint für PC, Xbox One und Xbox Series X, natürlich von Tag 1 an auch als Teil des Xbox Game Pass.