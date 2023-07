Microsoft präsentiert den ersten nach Pizza riechenden Xbox-Controller

Es ist wohl nicht das erste Mal in der Geschichte des Gamings, dass ein Controller den Geruch von Pizza annimmt, aktuell ist das aber volle Absicht und nicht eine Folge von Essen beim Spielen. Microsoft hat nun jedenfalls den ersten "Pizza-Controller" der Welt erschaffen.

Microsoft

Zum Kinostart des neuen Filmes

Geruch kommt per Duftzerstäuber

Zusammenfassung Microsoft präsentiert "nach Pizza riechenden Xbox-Controller".

Vier Varianten erhältlich.

Je mit charakteristischen Farben, Waffen und Persönlichkeit.

Gewinnen kann man den Controller über Twitter und Xbox Game Pass.

Am 2. August Testmöglichkeit in New York.

Eingebauter Duftzerstäuber in Form eines Pizza-Stücks sorgt für Geruch.

Marketing-Aktion zum Start von TMNT: Mutant Mayhem.

Denn der Redmonder Hersteller hat in einem Blogbeitrag den ersten "nach Pizza riechenden Xbox-Controller " vorgestellt. Ganz ernst gemeint ist dieser allerdings nicht, denn dabei handelt es sich um eine durchaus witzige Marketing-Aktion zum Start des Filmes Teenage Mutant Ninja Turtles (TMNT): Mutant Mayhem. Dieser kommt im August in die Kinos, schon jetzt können Nutzer ein derartiges Xbox-Gamepad gewinnen, und zwar indem sie auf Twitter bzw. X dem Konto des Xbox Game Pass folgen und den dazugehörigen Beitrag retweeten.Informationen zum Controller selbst sind auch in einem Beitrag auf der offiziellen Xbox-Seite zu finden. Dort kann man auch nachlesen, dass es genau genommen vier unterschiedliche TMNT-Ausführungen sind: "Der Controller ist in vier Varianten erhältlich, die jeweils die charakteristischen Farben, Waffen und die Persönlichkeit eines Turtle-Bruders darstellen: Leonardo, Raphael, Donatello und Michelangelo."Kaufen kann man diese Controller nicht, wer allerdings dieser Tage in New York ist, kann diese am 2. August zwischen 14 und 19 Uhr im Microsoft Experience Center an der Fifth Avenue selbst ausprobieren bzw. "anriechen". Dann kann man sich auch überzeugen, wie der Pizza-Geruch tatsächlich ist.Für den Pizza-Geruch sorgt übrigens ein eingebauter Duftzerstäuber, dieser hat die Form eines Stückchens New Yorker Pizza. Ein neues Spiel wird anlässlich des Kinofilmes nicht veröffentlicht, das ist auch der Grund, warum Microsoft in seinem Blogbeitrag auf ein bereits älteres Game verweist, und zwar Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, das vor einem Jahr veröffentlicht wurde.