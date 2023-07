Xbox Game Pass: Spieler erhalten kostenloses Crunchyroll-Paket

Mit dem Xbox Game Pass Ultimate haben Abonnenten jetzt die Option, den Streaming-Dienst Crunchyroll eine begrenzte Zeit lang kostenlos zu nutzen. Crunchyroll dürfte vor allem für Anime-Fans interessant sein. Der Vorteil steht auch mit dem Probe-Abo für einen Euro bereit.

Crunchyroll 75 Tage lang nutzen

Bestehende Mitglieder sind ausgeschlossen

Zusammenfassung Xbox Game Pass Ultimate-Nutzer bekommen 75 Tage Crunchyroll-Abo kostenlos.

Anmeldung bis 20. Oktober, Code einlösen bis 27. Oktober.

Zugang zu über 1000 verschiedenen Anime-Serien & -Filmen.

Code über Xbox-Konsole oder (mobile) App abrufen.

Keine Einlösung für Nutzer, die im letzten Jahr ein Abo abgeschlossen haben.

Neues Konto anlegen möglich, aber Favoriten & Empfehlungen gehen verloren.

Die Ultimate-Variante der Spiele-Flatrate stellt Nutzern einen Code zur Verfügung, der bei Crunchyroll eingelöst werden kann. Sobald das Guthaben gutgeschrieben wurde, kann der Anime-Streaming-Dienst 75 Tage lang kostenlos verwendet werden. Der Code wird allen Game Pass-Inhabern angeboten, die sich bis zum 20. Oktober hierfür registrieren. Das Guthaben muss dann bis zum 27. Oktober eingelöst werden.Der Crunchyroll-Zugang schlägt normalerweise mit 9,99 Euro pro Monat zu Buche. Das Mega-Fan-Abo bietet Zugriff auf mehr als 1000 Anime-Serien und -Filme. Die Inhalte können gestreamt sowie heruntergeladen und offline angesehen werden. Zu den beliebtesten Titeln zählen laut Neowin One Piece, Demon Slayer und Jujutsu Kaisen.Um das Angebot in Anspruch zu nehmen, muss die Mitgliedervorteile-Galerie auf einer Xbox-Konsole geöffnet werden. Alternativ lässt sich der Code auch über die Xbox-App für Windows und über die Game-Pass-Apps für Android und iOS abrufen. Das Guthaben wird auch bereitgestellt, wenn das Game Pass Ultimate-Abo im Rahmen einer Test-Mitgliedschaft erworben wurde. Die Spiele-Flatrate kann einmalig für einen Euro aktiviert werden.Eine Nutzergruppe ist allerdings davon ausgenommen, den Code bei Crunchyroll einzulösen. Wer innerhalb des vergangenen Jahres bereits ein Abonnement bei dem Dienst abgeschlossen hatte, kann die Gratis-Tage nicht beanspruchen. Über das jeweilige Account darf also im Laufe der letzten zwölf Monate keine Mit­glied­schaft abgeschlossen worden sein. Es besteht die Option, sich ein neues Konto anzulegen. Dabei gehen gespeicherte Favoriten und Empfehlungen verloren.