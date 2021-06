Xbox Game Pass: Diese Titel gibt es direkt zum Release im Spiele-Abo

Arx Fatalis (PC)

Dishonored: Death of the Outsider (PC, Cloud und Konsole)

Doom (Cloud und Konsole)

Fallout (PC)

Fallout 2 (PC)

Fallout 3 (PC, Cloud und Konsole)

Fallout Tactics (PC)

Fallout: New Vegas (Neu auf PC, Cloud, und Konsole)

Rage (Cloud und Konsole)

The Evil Within 2 (PC, Cloud und Konsole)

Wolfenstein II: The New Colossus (PC, Cloud und Konsole)

Yakuza: Like a Dragon (Cloud, Konsole und PC)

22. Juni - Dungeons and Dragons: Dark Alliance (PC, Cloud und Konsole)

27. Juli - Microsoft Flight Simulator (Xbox Series X|S)

29. Juli - The Ascent (PC, Cloud und Konsole)

19. August - Twelve Minutes (PC, Cloud und Konsole)

21. August - Hades (PC, Cloud und Konsole)

25. August - Psychonauts 2 (PC, Cloud und Konsole)

17. September - Aragami 2 (PC, Cloud und Konsole)

23. September - Sable (PC, Cloud und Konsole)

Herbst 2021 - Scorn (PC, Cloud und Xbox Series X|S)

Herbst 2021 - The Anacrusis (PC, Cloud und Konsole)

12. Oktober - Back 4 Blood (PC, Cloud und Konsole)

28. Oktober - Age of Empires IV (PC)

9. November - Forza Horizon 5 (PC, Cloud und Konsole)

Dezember 2021 - Shredders (Cloud und Konsole)

2021 - Halo Infinite (PC, Cloud und Konsole)

2021 - Hello Neighbor 2 (PC, Cloud und Konsole)

2021 - The Gunk (PC, Cloud und Konsole)

2021 - Among Us (Cloud und Konsole)

A Plague Tale: Requiem

Atomic Heart

Contraband

Eiyuden Chronicle Hundred Heroes

Eiyuden Chronicle Rising

Outer Worlds 2

Party Animals

Redfall

Replaced

S.T.A.L.K.E.R. 2

Slime Rancher 2

Somerville

Starfield

Microsoft wird das Angebot an Spielen im Xbox Game Pass in den kommenden Monaten deutlich erweitern. Dazu gehören auch mehr als 20 Titel, die dann direkt zu ihrem jeweiligen Release im Abonnement enthalten sind - ohne Aufpreis. Die meisten Spiele wurden erst kürzlich beim Xbox & Bethesda Games Showcase im Rahmen der E3 2021 genauer vorgestellt oder sogar erst angekündigt.In einem Video fasst Microsoft noch einmal zusammen, auf welche Spiele sich Abonnenten in Zukunft freuen dürfen. Dazu zählen das inzwischen PC- und Xbox-exklusive Starfield, der Tschernobyl-Shooter S.T.A.L.K.E.R. 2 oder Atomic Heart, die russische Antwort auf Bio­Shock. Bereits vor ein paar Tagen sind zahlreiche Bethesda-Titel wie Doom, Fallout 3, Rage oder Wolfenstein 2: The New Colossus zum Xbox Game Pass hinzugekommen.