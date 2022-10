Playstation 5 Pro und neue Xbox: Dev-Kits kommen bei Entwicklern an

Die aktuellen Modelle von Xbox und PlayStation kamen im Jahr 2020 auf den Markt - jetzt sind die sogenannten Mid-Gen-Upgrade-Dev-Kits bei den Entwicklern angekommen. Das geht zumindest aus den neuesten Gerüchten hervor.

Upgrade frühestens 2024

Was ist geplant?

Das berichtet Insider Gaming . Dabei bezieht sich das Magazin auf den bereits bekannten Insider Tez2, der die neuen Informationen im GTAForum veröffentlicht hat.Dort erklärte er, dass neue Mid-Gen-Upgrade-Dev-Kits, womit vermutlich die PS5 Pro und eine neue Xbox Series X gemeint sind, bereits in den Händen der Entwickler sind. Als Antwort auf einen anderen GTAForum-Nutzer hatte Tez2 geschrieben: "Die meisten AAA-Studios sollten die Dev-Kits der Mid-Life-Upgrades erhalten haben oder sollten sie bis zum Beginn des neuen Jahres erhalten." Mit AAA-Studios ("Triple-A") sind die Unternehmen in der Spieleindustrie gemeint, die über ein größeres Entwicklungs- und Marketingbudget als andere Studios verfügen und für große Publikumserfolge bekannt sind.Laut Insider Gaming handelt es sich bei den ausgegebenen Konsolen nicht um Vorläufer für eine überarbeitete PlayStation 5-Konsole , die im Jahr 2023 erscheinen soll.Sony plant älteren Gerüchten zufolge, 2023 eine überarbeitete PS 5 mit einem anschließbaren Laufwerk herauszugeben, die aber ansonsten die gleichen Hardware-Komponenten wie die ursprüngliche PlayStation 5 bietet.Von der Pro-Variante gibt es dagegen noch kaum Informationen , wie sie aufgebaut sein soll und welche Veränderungen Sony im Einzelnen plant.Die großen Entwickler-Studios sollen jetzt aber mit den Dev-Kits für eine PlayStation arbeiten können, die frühestens im Jahr 2024 auf den Markt kommen soll. Es ist dabei nicht ungewöhnlich, dass Entwickler mehrere Jahre vor der Veröffentlichung in den Besitz solcher Hardware kommen, sondern eigentlich zwingend erforderlich. Derzeit lässt sich das Gerücht aber nicht durch weitere Quellen verifizieren.Es passt aber zu älteren Gerüchten, nach denen eine neue Xbox Series S|X und eine PlayStation 5 Pro im Jahr 2023/2024 erscheinen sollen. Weder zur Xbox noch zur PlayStation gibt es derzeit viele Details, die Unternehmen halten sich bedeckt.