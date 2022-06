PlayStation Fans geschockt: Kult-Entwickler macht Traum-Spiel für Xbox

Microsoft hat großen Hunger auf frische Talente. Beim Xbox-Showcase konnte man jetzt einen Neuzugang vermelden, der für Aufregung sorgt. Kult-Entwickler Hideo Kojima will mit Microsoft ein "Traum-Spiel" umsetzen. Playstation-Fans müssen sich aber keine Sorgen machen.

Kojima und Xbox: Da gehen wohl bei einigen PS-Fans die Augenbrauen hoch

Kojimas Traum-Spiel

Jetzt drei Monate für einen Euro testen!

Microsoft

Seit vielen Jahren ist der Name Hideo Kojima und Playstation fast untrennbar miteinander verbunden - nicht zuletzt wegen der Kult-Videospielreihe Metal Gear. Seit dem Zerwürfnis zwischen Kojima und Langzeit-Partner Konami im Jahr 2015 steht sein Entwicklerstudio Kojima Productions vollständig auf eigenen Beinen. Der PlayStation-Familie bleibt er aber treu und entwickelt weiter Exklusiv-Titel für die Plattform. Dann beim Xbox-Showcase am vergangenen Wochenende die Überraschung: Kojima wird ein Xbox-exklusives Spiel entwickeln.Bevor wir zum Inhalt des Titels kommen, zuerst aber die wichtige Nachricht für Play-Station-Nutzer und Fans. Kojima weiß natürlich um das sensible Thema und meldet sich kurz nach der Ankündigung des neuen Projekts zu seiner Zukunft auf der Playstation-Plattform zu Wort. Wie der offizielle Twitter-Kanal des Entwicklerstudios erläutert, hätten sehr viele Fans nach den Plänen zur weiteren Zusammenarbeit mit Sony gefragt. "Ihr könnt euch sicher sein, dass wir auch weiterhin eine sehr gute Partnerschaft mit PlayStation haben", so die Antwort.Danach folgt ein leicht verschachtelter Satz, der aber doch recht klarmacht, dass die exklusive Nähe, die die beiden Partner lange verbunden hat, in dieser Form wohl der Vergangenheit angehört: "Wir werden verschiedene Möglichkeiten mit Spielen, Filmen und Musik auf Plattformen erkunden, die sich mit der Zeit und der Technologie weiterentwickeln." Ein Blick auf Twitter & Co. zeigt, dass all diese Erläuterungen wilde Diskussionen nicht verhindern können.Kojima selbst macht auch sehr klar, warum in Microsoft zu einer Zusammenarbeit bewegen konnte. So arbeite er an einem völlig neuen Konzept, dass überhaupt nur dank der "Spitzentechnolgie" des Unternehmens, unter anderem im Cloudbereich, umsetzbar sei. "Es ist ein völlig neues Spiel, das noch niemand zuvor erlebt oder gesehen hat", sagt Kojima. Er habe schon sehr lange davon geträumt, es umsetzen zu können: "Ich habe sehr lange auf den Tag gewartet, an dem ich endlich damit beginnen konnte, es zu entwickeln." Wann kann man hier mehr Informationen erwarten? Kojima: "Es wird einige Zeit dauern".