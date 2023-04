Microsoft stoppt Test und Entwicklung für neues Hauptmenü der Xbox

Im vergangenen Jahr hat Microsoft umfangreiche Änderungen am Design der sogenannten "Home Experience" für Xbox-Konsolen angekündigt. Das Dashboard sollte grundlegend verbessert werden - doch jetzt macht der Konzern erst einmal eine Rolle rückwärts.

Altes Dashboard kehrt zurück

Zusammenfassung Microsoft stoppt Test der neuen "Home Experience" für Xbox-Konsolen.

Xbox-Insider werden in Alpha und Alpha Skip Ahead Ring zurückgesetzt.

Tester begeistert von Änderungen an Home nicht.

Microsoft arbeitet an größeren Updates für Xbox-Spieler.

Weitere Details und Release-Plan für Updates bald.

Microsoft will ein "großartiges und aufgefrischtes Home-Erlebnis" bieten.

Entwickler-Team muss vermutlich noch einmal neu von vorne beginnen.

Denn wie es den Anschein hat, wird das, was Microsoft bisher überarbeitet hat, von den Xbox-Nutzern gar nicht gut angenommen. Daher hat das Entwickler-Team nun bekannt gegeben, dass man den Test der neuen "Home Experience" stoppen wird.Xbox-Insider, die das neue Dashboard in den letzten Wochen bereits testen konnten, werden nun nach und nach zurückgesetzt, sodass sie wieder das alte, "normale" Dashboard zu sehen bekommen. Betroffen davon sind Xbox-Insider im Alpha und Alpha Skip Ahead Ring.Test der Neuerungen werden pausieren und das Entwickler-Team wird - vermutlich - noch einmal neu von vorn beginnen.In einem Blog-Beitrag hat Microsoft angedeutet, dass die Tester bisher von der neuen Xbox Experience nicht besonders begeistert waren. Da heißt es: "Wir haben von euch gehört, dass die Änderungen am oberen Rand von Home euch nicht genug Platz für eure Hintergründe lassen und dass es sich überfüllt anfühlt. Wir arbeiten daran, das Erlebnis, die Zugänglichkeit, die Funktion und die Bedürfnisse unserer Community in Einklang zu bringen und euch ein großartiges und aufgefrischtes Home-Erlebnis zu bieten."Das Team arbeitet derzeit an einigen "größeren Updates" für Xbox-Spieler. Einiges davon war erst vor einigen Tagen vorgestellt worden . Dann wird man sich auch wieder Zeit für das Dashboard nehmen. Weitere Details und ein Release-Plan für diese Updates will der Konzern bald bekannt geben.