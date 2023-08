Xbox Series X: Microsoft erhöht die Preise, doch Händler winken ab

Der Preis der Xbox Series X steigt auf 550 Euro, zumindest wenn es nach der UVP von Microsoft geht. Denn Händler und Online-Shops halten sich mit einer Preiserhöhung bisher zurück und bieten die Konsole der Redmonder weiterhin für 499,99 Euro an.

"Irgendwann müssen wir die Preise erhöhen"

Xbox Series X - 1 TB Jetzt für 499,99 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Zusammenfassung Microsoft erhöht UVP der Xbox Series X auf 549,99 Euro

Deutschen Händler halten an 499,99 Euro fest

Grund: Sinkende Nachfrage und reduzierter Preis der PS5

Preiserhöhung dürfte Microsoft weniger Geld einbringen

Xbox Series X wohl zukünftig häufiger in Sales zu sehen

Preiserhöhung auch beim Xbox Game Pass

Pünktlich zum Monatswechsel zieht Microsoft den Preis für die Xbox Series X an. Bereits Ende Juni angekündigt ( wir berichteten ), werden für die Next-Gen-Konsole ab sofort 549,99 Euro verlangt. Damit reagieren die Redmonder auf die Preiserhöhung von Sony, die den Preis der PlayStation 5 (PS5) bereits frühzeitig ebenfalls um 50 Euro angehoben haben.Während der neue Preis im Microsoft Store bereits fällig wird, reagieren deutsche Händler gelassen und halten an der einstigen unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) von 499,99 Euro fest. Grund dafür dürfte die sinkende Nachfrage und der aktuell reduzierte Preis der PlayStation 5 ( 459,99 Euro bei Media Markt ) sein.Eine Preiserhöhung zum aktuellen Zeitpunkt dürfte somit eher weniger als mehr Geld in die Kassen der Redmonder spülen, die mit der erhöhten UVP unter anderem ihr Minusgeschäft mit Hardware und die in den letzten Jahren gestiegene Inflation ausgleichen wollen.Früher oder später dürften auch Online-Shops dem Ruf von Microsoft folgen und die Xbox Series X zum erhöhten Preis anbieten. Doch ist davon auszugehen, dass die Konsole daraufhin deutlich häufiger in Sales (z.B. Singles Day, Black Friday, Cyber Monday etc.) zu sehen sein wird. Ein schneller Abverkauf zum aktuellen "Niedrigpreis" wird nicht erwartet.Bereits im Juli hatte Microsoft die Gebühren für den Xbox Game Pass erhöht. Die Spiele-Flatrate für Konsolen kostet mittlerweile 10,99 Euro (früher 9,99 Euro), das Ultimate-Abo 14,99 Euro (früher 12,99 Euro) pro Monat. Bestandskunden werden allerdings erst Mitte September zur Kasse gebeten.