Ubisoft klärt auf: Konten & Spiele werden nicht ohne Weiteres gelöscht

Ubisoft

Ubisoft löscht inaktive Konten aus seiner Datenbank, daran führt kein Weg vorbei. Entsprechende Klauseln sind in den Nutzungsbedingungen des Unternehmens verankert. Dennoch verbreitete sich die Nachricht über dabei verloren gehende Spiele am Wochenende wie ein Lauffeuer ( wir berichteten ). Nun sorgt Ubisoft erneut für Aufklärung.Gegenüber The Verge gab der Publisher an: "Die Löschung eines Kontos erfolgt nach einem sehr strengen Verfahren." Insgesamt sollen vier Kriterien geprüft werden, bevor Ubisoft den Accountinhaber über eine anstehende und weiterhin vermeidbare Löschung informiert.Neben der Spielaktivität des Ubisoft-Kontos wird geprüft, ob ein aktives Abonnement vorhanden ist, wie lange die Inaktivität bereits andauert und welche Spiele sich in der Bibliothek befinden."Konten, die gekaufte PC-Spiele enthalten, können nicht gelöscht werden", so Ubisoft. Gleiches gilt, wenn Spieler das Ubisoft-Ökosystem via Steam oder auf anderen Plattformen nutzen.In der Praxis soll somit bisher kein Ubisoft-Account gelöscht worden sein, der weniger als vier Jahre inaktiv war. Zudem betont der Publisher, dass betroffene Spieler vor einer endgültigen Löschung ihres Kontos drei E-Mails innerhalb von 30 Tagen erhalten, um das Konto zu reaktivieren.Da sich eine ähnliche Panik bereits im Jahr 2021 (via PC World ) ereignete, kritisiert The Verge die fehlende Aktualisierung der Nutzungsbedingungen. Hier ist weiterhin zu lesen, dass Nutzer allgemein bereits nach sechs Monaten der Inaktivität über die mögliche Löschung ihres Kontos informiert werden.Ebenso soll es einzelne Fälle geben, in denen die oben genannten Kriterien nicht beachtet und bezahlte Spiele dennoch gelöscht wurden - ein Fall für den Ubisoft-Support.