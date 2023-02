Ubisoft bestraft Cheater auf besondere Art: explodierende Latenz

Wer in Online-Spielen schummelt, will sich mithilfe von Cheat-Programmen und sonstigen unerlaubten Hilfsmitteln einen Vorteil verschaffen. Das ist auch bei Rainbow Six Siege der Fall. Ubisoft hat sich ein besonderes Gegenmittel überlegt, man dreht den Spieß gewissermaßen um.

Schummler in der "Mausefalle"

Zusammenfassung Ubisoft will Schummelvorteile ausgleichen.

Unerlaubte Maus & Tastaturbedienung für Vorteile

Moustrap erkennt Cheat & verlängert Antwortzeit

Ping-Strafe verschwindet nach einiger Zeit

Vorteile werden durch Strafe kompensiert

In Shootern geht es in der Regel um Geschwindigkeit: Jeder Bruchteil einer Sekunde kann in schnellen Feuerwechseln entscheidend sein. Auch beim beliebten Ubisoft-Shooter Rainbow Six Siege sind Schummler eine Plage und der französische Entwickler und Publisher hat nun genug davon. Denn man hat nun bekannt gegeben, dass man eine bestimmte Art des Schummelns bestrafen wird.Konkret beabsichtigt man gegen das sogenannte Input-Spoofing vorzugehen. Hier werden bei Konsolenspielen unerlaubt Maus und Tastatur verwendet, wodurch man gegenüber Controller-Nutzern einen Vorteil hat. Jeder, der schon einmal Shooter gespielt hat, wird sicherlich bestätigen können, dass sich klassische PC-Peripherie besser dazu eignet.Von Haus aus werden Maus und Keyboard auf Konsolen nicht unterstützt, mit speziellem Drittanbieter-Zubehör bekommt man diese aber dennoch zum Laufen. Dieses Zubehör unterstützt in der Regel auch noch andere Schummel-Methoden bzw. Hilfsmittel, darunter Zielhilfen, automatisches Nachladen und Autoscope.Das lässt sich zwar nicht verhindern bzw. komplett unterbinden, Ubisoft macht den Wettbewerbsvorteil aber mithilfe seines neuen "Moustrap", also Mausefalle genannten Systems, zu einem expliziten Nachteil. Wie das Unternehmen in einem Blogbeitrag schreibt, handelt es sich hierbei um eine Erkennungssuite, die speziell zum Aufspüren von Konten mit diesen illegalen Hardware-Geräten entwickelt wurde.Das System läuft auch bereits seit einer Weile, laut Ubisoft konnte man dadurch auch eine Datenbank bekannter Cheats aufbauen. Wenn das System einen Schummler erkennt, wird die Antwortzeit für dieses Konto deutlich verlängert. Das ist dafür gedacht, alle erschlichenen Vorteile zu kompensieren. Die Cheater müssen daraufhin das Schummel-Gerät deaktivieren und nach einer Weile verschwindet dann die "Ping-Strafe" auch wieder.