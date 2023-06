Assassin's Creed Mirage: Ubisoft zeigt knapp acht Minuten Gameplay

Ubisoft hatte am frühen Montagabend einmal mehr zum hauseigenen Forward-Showcase eingeladen und Neuigkeiten zu kommenden Spiele-Highlights gezeigt. Dabei durfte natürlich auch Assassin's Creed Mirage nicht fehlen, das neben einem Story-Trailer ausführliche Einblicke ins Gameplay erhielt.Die knapp acht Minuten lange Präsentation lässt kaum noch Zweifel zu: Assassin's Creed Mirage wird sich stärker an den ersten Teilen der Reihe orientieren und sich von den Ansätzen neuerer Kapitel wie Valhalla wieder distanzieren. Im Klartext bedeutet dies, dass der Fokus erneut stärker auf Schleichen sowie den Parkour-Mechaniken liegen wird.Das Video zeigt, wie der Protagonist Basim eine Zielperson in Bagdad sucht und letztendlich erfolgreich ausschaltet. Auf dem Weg dorthin bewegt er sich zunächst unbemerkt auf den Dächern der Stadt fort, in den Straßen nutzt er Menschengruppen und Büsche zur Tarnung. Auch Betäubungspfeile, die versteckte Klinge, das Adlerauge und Rauchbomben gehören wieder zum Repertoire des Assassinen.Ubisoft hat außerdem einen neuen Story-Trailer zum Spiel veröffentlicht. Dieser verrät mehr über die Geschichte des Straßendiebs Basim, der sich den Verborgenen anschließt und in die Geheimnisse und das Credo dieser uralten Organisation eingeweiht wird. Assassin's Creed Mirage erscheint am 12. Oktober 2023 für PC, PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S