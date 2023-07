Ubisoft-Chef: Microsoft-Übernahme von Activision ist "gute Nachricht"

Die Activision Blizzard-Übernahme durch Microsoft ist mittlerweile kaum noch zu verhindern. Denn obwohl es derzeit noch das UK-Nein dazu gibt, wäre es überraschend, wenn man sich nicht doch noch mit der britischen CMA einigen könnte. In der Branche findet dies Beifall.

Ubisoft: Gut für die Branche

Zusammenfassung Microsofts Übernahme von Activision Blizzard steht kurz bevor.

Ubisoft-CEO begrüßt Deal als Zeichen für Stärke von IPs und Entwicklung.

Mobile Komponente des Deals wird betont.

Ubisoft investiert ebenfalls in den mobilen Bereich.

Guillemot äußert sich positiv zu Möglichkeiten für alle Unternehmen.

Ubisoft selbst könnte potenzielles Übernahmeziel sein.

Denn mit Ubisoft-CEO Yves Guillemot hat sich nun ein hochrangiger Branchenvertreter positiv zu diesem Geschäft geäußert. Bei einer Telefonkonferenz mit Anlegern wurde der Chef des französischen Publishers gefragt, ob die Übernahme ein Katalysator für weitere Geschäfte dieser Art sein könnte bzw. was der Microsoft-Deal für die eigene unabhängige Zukunft von Ubisoft bedeuten könnte (via VGC )."Ich denke, es ist eine gute Nachricht, dass die Transaktion zustande kommt, denn sie zeigt, wie stark IPs (also Marken) sind und wohin sich die Branche entwickelt. Es wird auch in Zukunft viele Möglichkeiten für alle Unternehmen geben", antwortete Guillemot. "Und (die Übernahme) zeigt auch den Wert von IPs, die jetzt auf Konsole und PC, aber auch mobil sein können und zu weltweiten Marken werden, und wenn wir weltweit sagen, heißt das wirklich überall auf der Welt, und das ist eine fantastische Chance."Guillemot verwies auch darauf, dass es bei der Übernahme zu einem wesentlichen Teil um das mobile Geschäft geht - wo auch Ubisoft Ambitionen hat: "Microsoft sagt, dass der mobile Teil des Activision-Deals wichtig ist. Alle Investitionen, die wir tätigen, um im mobilen Bereich stärker zu werden, stehen also im Einklang damit, und all diese Elemente werden dazu beitragen, den Wert des Unternehmens zu steigern."Die Aussagen des Ubisoft-Chefs kann man sicherlich auf unterschiedliche Weise interpretieren: Denn Ubisoft gilt selbst als potenzielles Übernahmeziel, es ist denkbar, dass das französische Unternehmen sich mit diesen Aussagen durchaus selbst in die "Auslage" stellt.