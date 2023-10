Ubisoft schaltet Online-Dienste mehrerer Spiele ab Januar 2024 ab

Spiele-Betreiber schalten immer wieder Dienste ab, die für den Betrieb der Online-Aspekte von Games erforderlich sind, meist handelt es sich dabei um ältere Titel. Das ist auch im konkreten Fall von Ubisoft so, dennoch wird die Maßnahme den einen oder anderen "treffen".

Ubisoft

Bei Anno 2070 gab es einen Aufschrei

Assassin's Creed 2 - Xbox 360

Assassin's Creed Brotherhood - MAC

Assassin's Creed Liberation HD - PlayStation 3, Xbox 360

Assassin's Creed Revelations - PC

Ghost Recon Future Soldier - PC

Heroes of Might and Magic VI - PC

NCIS - PC

R.U.S.E - PC

Splinter Cell: Conviction - Xbox 360

Trials Evolution - PC

Ubisoft führt nicht zum ersten Mal eine derartige Server- bzw. Online-Dienst-Stilllegung durch. Mitte des letzten Jahres gab der französische Publisher bekannt, dass man Spiele wie Anno 2070, Far Cry 3, Ghost Recon Future Soldier und mehrere Assassin's Creed-Teile in den Ruhestand schicken wird.In den meisten Fällen gab es auch keine großen Proteste, weil die Spiele nicht ohnehin nicht mehr besonders populär waren. Die große Ausnahme war Anno 2070, das Spiel des einst als Blue Byte bekannten Studios Ubisoft Mainz hatte bis zum Schluss eine treue Anhängerschaft - das gilt für die meisten Titel der bekannten Aufbaureihe.Nun hat Ubisoft ein weiteres Mal eine derartige Server-Abschaltung bekannt gegeben, diese wird im Januar 2024 fällig. Dabei handelt es sich um teilweise aus dem Vorjahr bekannte Spiele, aber neue bzw. zusätzliche Plattformen, die den Online-Support verlieren. Das ist die von Ubisoft veröffentlichte Liste:Was das im jeweils konkreten Fall bedeutet, kann man auf einer offiziellen Übersicht sehen. Diese ist aber schnell zusammengefasst, denn in ausnahmslos allen Fällen kann man dort folgende Sätze lesen: "Du wirst nicht länger im Mehrspielermodus spielen, im Spiel Ubisoft-Konten verknüpfen oder Online-Funktionen nutzen können. Außerdem sind die Belohnungen von Ubisoft Connect nicht mehr verfügbar."In der Mitteilung zur Stilllegung der Online-Dienste betont Ubisoft aber auch, dass das nicht bedeutet, dass die Games selbst nicht mehr laufen werden: "Wenn ihr diese Spiele gekauft habt, könnt ihr sie immer noch spielen."