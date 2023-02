Neues Projekt des Siedler-Erfinders macht, was Ubisoft nicht schafft

Volker Wertich, Urgestein der Entwicklerszene und Erfinder der " Die Siedler "-Computerspiele, hat sein neues Aufbaustrategiespiel angekündigt: Pioneers of Pagonia. Der Zeitpunkt der Vorstellung ist wohl ein Seitenhieb an Ubisoft, dass sein Erbe verwaltet.

Pioneers of Pagonia: Siedler-Erfinder stellt sein neues Aufbauspiel vor

Wenn Volker Wertich ein neues Projekt ankündigt, dann sorgt das in der Gemeinde der Aufbaustrategiespiel-Liebhaber für Aufmerksamkeit. Das Timing, das der Vater der Siedler-PC-Spiele jetzt mit der Bekanntmachung seines neuen Werkes beweist, ist wohl nicht ganz zufällig. Ubisoft, sozusagen Nachlass-Verwalter der Siedler-Titel, steckt mit den neuesten Ablegern seit Jahren in der Entwicklerhöhle . Nach langen Verschiebungen wurde der Release von "Die Siedler - Neue Allianzen" jetzt für den 17. Februar angekündigt, die Kritik von Testern und der Community ist aber anhaltend und weitreichend. Passend liefert Wertich einen neuen Hoffnungsschimmer: Pioneers of Pagonia.Wie Envision Entertainment, gegründet von Wertich und ehemaligen Kollegen, ankündigt , will man mit dem Titel "zurück zu den Wurzeln der Städtebausimulation". Wird Ubisoft dafür kritisiert, bei Siedler von den Fans geschätzte Funktionen, wie eine komplexe Warenkette, immer weiter beschnitten zu haben, scheint das Projekt genau in diese Kerbe zu schlagen. Alleine für den Wirtschaftskreislauf stehen in Pioneers of Pagonia laut den Entwicklern "40 verschiedenen Gebäuden, mehr als 70 verschiedenen Waren und weit verzweigten Produktionsketten" zur Verfügung. Dabei will man einem sehr hohen Anspruch an die Komplexität der Simulation gerecht werden. Demnach soll jeder Warentransport und Herstellungsprozess nachvollziehbar im Spiel animiert werden.Diese Bausteine werden mit einer frischen Idee für das Spielfeld kombiniert. Pioneers of Pagonia setzt auf eine Welt aus zahllosen Inseln, die Karten werden dabei prozedural generiert. Das soll den Reiz erhöhen, als "Pionier" immer wieder "unberührtes Land" sowie "versteckte Ressourcen" und "geheime Orte" entdecken zu können. Zu guter Letzt wird das Spiel auch Kampfinhalte bieten, die bleiben aber wohl sehr bewusst weit hinter großen Schlachtgetümmel zurück. Die Entwickler sprechen von Truppen wie Stadtwachen, spezialisierten Kämpfern und Mystikern, die dazu eingesetzt werden, die Bevölkerung vor "wilden Tieren, plündernden Banditen und mysteriösen Fabelwesen" zu schützen.Pioneers of Pagonia soll Ende dieses Jahres in den Early Access für PC starten, auf Steam kann der Titel ab sofort auf die Wunschliste gesetzt werden. Überdies liefern die Entwickler auf der Webseite des Projekts in einem Q&A einige Details zum geplanten Spielaufbau und den Zielen für das Gameplay - so ist unter anderem nach dem Release ein Koop-Modus in Planung.