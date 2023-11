Ubisoft experimentiert mit "Popup-Anzeigen", die Spiele unterbrechen

Gaming ist schon jetzt ein Milliarden-Geschäft mit satten Gewinnen, die Publisher versuchen aber dennoch oder gerade deswegen, noch mehr zu verdienen. Werbung ist eine Einnahmequelle, die viele Unternehmen ausloten, dabei geht Publisher Ubisoft nun besonders weit.

Ubisoft

Werbeunterbrechungen für Spiele

Zusammenfassung Gaming ist ein Milliarden-Geschäft mit hohen Gewinnen

Ubisoft nutzt Werbung als neue Einnahmequelle

Assassin's Creed Odyssey zeigt Werbehinweise im Menü

Black Friday-Angebot für Assassin's Creed Mirage

Werbeanzeige dürfte begrenzten Test darstellen

Ubisoft experimentierte schon früher mit In-Game-Werbung

Download-Inhalte, Pay-to-Win-Gegenstände, Lootboxen und sogar völlig sinnbefreite NFTs: Allzu schüchtern sind die Publisher selten bis nie, wenn es darum geht, neue und zusätzliche Einnahmequellen auszuloten. Wie Windows Central auf den französischen Gaming-Journalisten und Co-Gründer von XboxSquad.fr @Fab_XS_ berichtet, hat sich Ubisoft nun etwas ausgedacht, das die meisten, wenn nicht sogar alle Spieler auf die Palme bringen könnte oder wird.Denn @Fab_XS_ zeigt auf Twitter eine Szene aus Assassin's Creed Odyssey, in der der Spieler das Menü aufruft und daraufhin nicht sofort die gewünschte Karte auftaucht, sondern zunächst ein bildschirmfüllender Werbehinweis. Dieser teilt mit, dass Assassin's Creed Mirage im Zuge des Black Friday mit einer 20-prozentigen Ermäßigung zu haben ist.Das ist zwar womöglich eine hilfreiche Information, wenn man das Spiel tatsächlich sucht, allerdings dürften das die meisten als nervige Belästigung sehen, wenn sie lediglich spielen wollen. Windows Central schreibt, dass man diese Anzeige nicht replizieren konnte, es ist deshalb anzunehmen, dass Ubisoft hier einen auf eine bestimmte Personengruppe begrenzten Test durchführt.Ein Versehen kann hier dennoch ausgeschlossen werden, zumal Ubisoft bereits früher mit Anzeigen in Games experimentiert hat. Eine bildschirmfüllende "Werbepause" ist aber dennoch etwas Neues und hebt die Sache wohl auch auf eine neue Stufe - vor allem deshalb, weil Assassin's Creed Odyssey eigentlich ein Vollpreistitel ist bzw. ursprünglich war.Ob das seitens Ubisoft so eine gute Idee ist, darf man getrost bezweifeln. Denn die Franzosen riskieren für eine sprichwörtliche Handvoll Euro, sich den Zorn ihrer Spieler und Kunden zuzuziehen.