Ubisoft entwickelt KI-Ghostwriter für Dialoge in Computerspielen

Wie Ubisoft jüngst verlauten ließ, entwickelt das Unternehmen eine Art Künstliche Intelligenz, die für die Erstellung von Dialogen für Computerspiele dienen soll. Das System mit dem Namen "Ghostwriter" soll dazu verwendet werden, mittels maschinellem Lernen das Grundgerüst für Dialoge von weniger präsenten Charakteren in Spielen zu erstellen.Ghostwriter soll den Dialogautoren ermöglichen, die Art des Charakters zu wählen, für den sie einen Dialog erstellen wollen, und anzugeben, welche Art von Interaktion sie erwünschen. Das System generiert dann automatisch zwei Varianten möglicher Dialoge, die dann von den eigentlichen Autoren geprüft und verbessert werden können. Ghostwriter soll dann die Dialoge weiter optimieren und besser angepasste Varianten liefern.Im Grunde will Ubisoft mit dem Tool als dafür sorgen, dass die Mitarbeiter mehr Zeit in wichtigere Aufgaben investieren können. Man wolle ihnen zeitaufwendige Aufgaben ersparen und mehr Raum für die Arbeit an wichtigeren Details der jeweiligen Spiele frei machen. Die Autoren sollen sich somit auf die Hauptcharaktere, die eigentliche Geschichte des Spiels oder Zwischensequenzen konzentrieren können, statt Zeit mit der Arbeit an den Dialogen von Hintergrundfiguren zu verlieren, heißt es.Die Ankündigung von Ubisoft dürfte für Spielefans ein zweischneidiges Schwert sein. Einerseits sind natürlich Einbußen bei der Qualität der In-Game-Dialoge ebenso zu befürchten, wie der Wechsel auf eine immer stärkere Verwendung von KI-Lösungen anstelle von menschlichen Mitarbeitern. Andererseits ließen sich die KI-Modelle mit den hunderten Millionen von vorhandenen Textzeilen diverser In-Game-Charaktere trainieren, um so angepasste Dialoge für neue Teile von Spieleserien zu erstellen, die jeweils dem von den Fans geschätzten Stil entsprechen.