Mail und Kalender: Umstellung auf neues Outlook bereits ab August

Microsoft wirft seinen Zeitplan zur Einführung des neuen Outlook erneut über den Haufen. Erste Schritte sollen nicht erst zum Ende des Jahres, sondern bereits Ende August erfolgen. Auf lange Sicht wird "Outlook für Windows" die bisherigen Mail- und Kalender-Apps ersetzen.

Was lange währt, wird endlich gut

Umstieg vom "echten" Outlook?

Im Microsoft 365 Admin-Center informieren die Redmonder ihre Partner derzeit über die neue Roadmap zur Umstellung auf das neue "Outlook für Windows". Nachdem man erst kürzlich von einem Starttermin im September 2024 abgerückt war und die Einführung auf Ende 2024 verschoben hatte, scheint die Entwicklung nun doch schneller voranzugehen als erwartet.Ähnlich den Hinweisen innerhalb des aktuellen Outlook Desktop-Clients (Public Preview) sollen auch Nutzer der kostenlosen Mail- und Kalender-App bereits in den kommenden Wochen an das umfangreichere Mail-Programm herangeführt werden. Die Schaltfläche "Testen Sie das neue Outlook" ist dann in den entsprechenden Apps unter Windows 10 und Windows 11 zu finden.Im gleichen Atemzug werden Nutzer darauf aufmerksam gemacht, dass die Unterstützung von Mail und Kalender im Jahr 2024 endet und sie dann auf Outlook für Windows migrieren müssen. Diese Vorbereitungsphase soll spätestens Ende August 2023 beginnen, womit mehr als ein Jahr verbleibt, um sich an die neue App, ihre Optik und die Funktionen zu gewöhnen.Auf lange Sicht gesehen dürfte Microsoft auch das klassische Outlook durch die neuen "für Windows"-Variante ersetzen wollen. Zeitpläne hierfür stehen allerdings noch nicht fest. Aufgrund des größeren Funktionsumfangs dürfte der Umzug hier deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen.Unter anderem unterstützt die neue App abseits von Exchange, Outlook.com , Gmail und Yahoo derzeit keine weiteren IMAP- oder POP3-Konten. Ebenso wird aktuell weder ein Offline-Support noch die Nutzung von PST-Dateien (Outlook Data File) oder Add-ins ermöglicht. Viele der offenen Punkte stehen allerdings auf der To-do-Liste der Entwickler und werden als "Coming soon" aufgeführt.