Rolle rückwärts: Microsoft überdenkt großen Outlook-Start Ende 2024

Ab September 2024 sollen die Mail- und Kalender-Apps unter Windows 11 dem neuen Outlook weichen - so zumindest der ursprüngliche Plan. Nun scheint Microsoft den Einführungstermin bis auf Weiteres verschieben zu wollen. Negatives Kunden-Feedback könnte der Grund sein.

Zu viele Beschwerden oder Verschiebung durch Windows 12?

Zusammenfassung Microsoft verschiebt Einführung von Outlook für Win11 auf unbestimmte Zeit.

Grund könnte negatives Kundenfeedback sein.

Weitere Spekulationen: Verzögerungen durch Windows 12.

Office-Roadmap der Redmonder für weitere Informationen abzuwarten.

Neues Outlook im Microsoft 365 Insider-Programm als Alternative.

Einführung im nächsten Jahr als kostenlose App.

Ersatz für Mail und Kalender unter Windows 11 geplant.

Nur einen Tag nach der Ankündigung ( wir berichteten ), das neue Outlook für Windows zum Ende des nächsten Jahres als Ersatz für Mail und Kalender einzuführen, verkündeten die Redmonder im eigenen Microsoft 365 Message Center ihre Rolle rückwärts: "Wir sind dabei, den Zeitplan und die Umsetzung dieser Änderung neu zu bewerten und werden in Kürze Informationen zur Verfügung stellen. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld."Die genauen Gründe sind bisher unklar. Office 365-Experte Michael Reinders geht allerdings davon aus, dass eine Vielzahl an Beschwerden von Microsoft 365-Kunden eingetroffen sein muss. Da die Umstellung von Mail und Kalender auf Outlook allerdings über ein Jahr in der Zukunft liegt und Microsoft seinen Kunden somit viel Zeit einräumt, sich auf den Wechsel vorzubereiten, könnten die Verzögerungen doch anderer Natur sein.Die Kollegen von Neowin berichten unter anderem von weiteren Spekulationen hinsichtlich des Erscheinungstermins des neuen Windows 12, der sich mit der Einführung von Outlook als zentrale Anlaufstelle für E-Mails, To-do-Listen und Termine überschneiden könnte und daher eine bessere Zeitplanung gefunden werden müsste. Handfeste Beweise liegen hierfür allerdings nicht vor.Für weitere Informationen bleibt ein Update der Office-Roadmap der Redmonder abzuwarten. Bis dahin kann das neue Outlook für Windows innerhalb des Microsoft 365 Insider-Programms (Beta Kanal) als Alternative "vollwertigen" Outlook ausprobiert werden. Hierfür wird bisher allerdings ein kostenpflichtiges Microsoft 365-Konto vorausgesetzt, während die Einführung im nächsten Jahr als kostenlose und für alle Mail-Adressen offene App innerhalb von Windows 11 geplant ist.