Neues Outlook für Windows ersetzt ab Ende 2024 Mail und Kalender-App

Microsoft hat sich jetzt zum geplanten Wechsel hin zur neuen Outlook-App für Windows geäußert. Demnach haben Anwender jetzt noch über ein ganzes Jahr Zeit, bis die alten Anwendungen für Windows in Rente geschickt werden.

Automatischer Start ist noch lang entfernt

Keine Handlung erforderlich

Zusammenfassung Microsoft gibt ein Jahr Zeit für den Wechsel zur neuen Outlook-App für Windows.

Freiwillige Tester konnten die App seit Mai 2022 testen.

Start der öffentlichen Beta-Phase im April 2023.

Ersatz der aktuellen Mail- und Kalender-Apps durch neue Outlook-App ab September 2024.

Umstellungszeitraum kann sich über Wochen oder Monate bis 2025 erstrecken.

Keine Änderungen nötig, Nutzer erhalten MailTip-Benachrichtigung.

Microsoft räumt viel Zeit für Umstellung ein.

Bisher war noch wenig vom Zeitplan für das neue Outlook für Windows bekannt. Neuigkeiten hat nun Microsoft-Experte Joao Ferreira im Microsoft 365 Message Center entdeckt und die Nachricht in seinem Blog veröffentlicht . Dort ist jetzt erstmals von dem konkreteren Fahrplan für die Veröffentlichung der neuen Outlook-App und dem Support-Ende für die Mail und Kalender-Apps zu lesen.So wird nun klar, dass Microsoft es nicht eilig hat, den Wechsel zu vollziehen. Seit Mai vergangenen Jahres konnten freiwillige Tester über das Microsoft 365 Insider-Programm die App ausprobieren. Seit April 2023 startete die öffentliche Beta-Phase für weitere Nutzer Der Zeitrahmen für den Umstieg auf das neue Outlook für Windows 11 sieht nun wie folgt aus : Microsoft erklärt, dass man damit beginnen wird, die aktuellen Mail- und Kalender-Apps durch das neue Outlook für Windows "ab September 2024" zu ersetzen. Das ist also der Start, der sich dann über Wochen, wenn nicht gar mehrere Monate bis 2025 ausdehnen könnte. Dazu äußerte man sich noch nicht.Die gute Nachricht ist also, dass Microsoft Unternehmen und privaten Windows-Nutzern sehr viel Zeit für die Umstellung einräumt. In der Nachricht im MS365 Admin Center heißt es außerdem, dass zwar im Moment keine Änderungen vorgenommen werden müssen, Nutzer der Mail- und Kalender-Apps aber möglicherweise eine MailTip-Benachrichtigung sehen, die sie über die bevorstehende Änderung informiert. Das soll mehr Nutzer dazu bringen, die neue App zu verwenden.